Кременчужани розгромили «Вовків»

У Кременчуці відбувся перший матч Української хокейної ліги сезону-2017/18 після реконструкції льодової арени «Айсберг». «Кременчук» зустрічався з «Вовками», інформує офіційний сайт УХЛ. Уже на старті матчу «містяни» змогли відкрити рахунок, а під завісу періоду рахунок збільшився до 3:0.



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Фото УХЛ

Кременчужани розгромили «Вовків»

У Кременчуці відбувся перший матч Української хокейної ліги сезону-2017/18 після реконструкції льодової арени «Айсберг».

«Кременчук» зустрічався з «Вовками», інформує офіційний сайт УХЛ.

Уже на старті матчу «містяни» змогли відкрити рахунок, а під завісу періоду рахунок збільшився до 3:0.

Кременчужани продовжували атакувати, і в другому періоді змогли закинути ще двічі.

Лише після п'ятої пропущеної шайби «Вовки» завелися та почали вести атакуючі дії більш активно. Спочатку у середині другого періоду вони «розмочили» рахунок, а через 20 хвилин чистого ігрового часу скоротили розрив до двох шайб.

Статус-кво матчу «Кременчуку» вдалося повернути на 59-й хвилині матчу, коли команда відзначилися аж двічі.

Таким чином, «Кременчук» зміг завоювати три очки в першому матчі сезону на «Айсбергу».

Українська хокейна ліга сезону-2017/18

Матч 30-го туру

ХК «Вовки» - «Кременчук» - 3:7 (0:3; 1:2; 2:2)

0:1 Бойков (Кривошапкін), 4:05. 0:2 Кривошапкін (Шиманський, Гриценко - більш.), 13:59. 0:3 Наливайко (Карпенко, Козачук), 19:09. 0:4 Чернишенко (Красильников, Бойков), 20:15. 0:5 Грицьких (Бойков, Красильников), 31:53. 1:5 Омельченко (Черемнов), 32:28. 2:5 Овчинников (Забулонов, Шахов - більш.), 54:05. 3:5 Шахов (Шапіро, Овчинников), 55:34. 3:6 Карпенко (Алексанян-Петрович, Рубан), 58:06. 3:7 Кривошапкін (Шиманський, Гриценко), 58:30.