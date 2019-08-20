Кримський боксер, який зрадив Україну, не збагне, чому українці не їдуть на чемпіонат світу в РФ



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Кримець Глєб Бакши не хоче думати про те, що зараз відбувається Газета.ру

Глєб Бакши засвоїв, що «спорт поза політикою»

Кримський боксер Глєб Бакши, який після окуgації Кримського півострова Росією зрадив Україну і прийняв громадянство країни-агресора, прокоментував рішення Федерації боксу України не відправляти делегацію на чемпіонат світу в Єкатеринбурзі (РФ).

«Те, що зараз відбувається, дуже сумно. Я навіть не хочу думати про політику, вона не для мене. Багато партнерів мене підтримують. Не хочеться бруднитися, лити один на одного бруд. Ми спортсмени, а спорт повинен об'єднувати.

У моїй вазі Олександр Хижняк – чинний чемпіон світу, Європи, Європейських ігор. У Мінську я боксував з ним в третьому бою, програв роздільним рішенням суддів і, звичайно, мріяв про реванш в Єкатеринбурзі. Вважаю його найнебезпечнішим суперником наразі, найкращим незалежно від категорії. Але нам з ним під силу боротися на рівних», - сказав Бакши.