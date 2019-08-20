Кримський боксер, який зрадив Україну, не збагне, чому українці не їдуть на чемпіонат світу в РФ
Глєб Бакши засвоїв, що «спорт поза політикою»
Кримський боксер Глєб Бакши, який після окуgації Кримського півострова Росією зрадив Україну і прийняв громадянство країни-агресора, прокоментував рішення Федерації боксу України не відправляти делегацію на чемпіонат світу в Єкатеринбурзі (РФ).
«Те, що зараз відбувається, дуже сумно. Я навіть не хочу думати про політику, вона не для мене. Багато партнерів мене підтримують. Не хочеться бруднитися, лити один на одного бруд. Ми спортсмени, а спорт повинен об'єднувати.
У моїй вазі Олександр Хижняк – чинний чемпіон світу, Європи, Європейських ігор. У Мінську я боксував з ним в третьому бою, програв роздільним рішенням суддів і, звичайно, мріяв про реванш в Єкатеринбурзі. Вважаю його найнебезпечнішим суперником наразі, найкращим незалежно від категорії. Але нам з ним під силу боротися на рівних», - сказав Бакши.