Кріс Фрум вперше переміг на Giro d'Italia

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Крістофер Фрум

По ходу велобагатоденки він виграв два етапи

Британський велогонщик Sky Крістофер Фрум виграв одну з найпрестижніших багатоденок Giro d'Italia.

У загальному заліку 33-річний спортсмен на 46 секунд перевершив минулорічного переможця Тома Дюмулена, що представляє команду Team Sunweb. На третьому місці розташувався Мігель Анхель Лопес з Astana Pro Team.

Ця перемога стала першою для Фрума на Giro d'Italia. По ходу велобагатоденки він виграв два етапи.

Зазначимо, що переможцем останнього етапу Giro d'Italia - 21-го - став велогонщик Bora-Hansgrohe Сем Беннет. Раніше він був найшвидшим в спринтерських розборках на сьомому етапі. Друге місце у Еліа Вівіані (Quick-Step Floors), третє - у Жан-П'єр Друкера (BMC Racing Team).

Giro d'Italia

Загальний залік

1. Крістофер Фрум (Великобританія, Sky) - 86.11,50

2. Том Дюмолен (Голландія, Sunweb) + 0,46

3. Мігель Анхель Лопес (Колумбія, «Астана») + 4,57

4. Річард Карапас (Еквадор, Movistar) + 5,44

5. Доменіко Поццовіво (Італія, Bahrain Merida) + 8,03

6. Пейо Більбао (Іспанія, «Астана») + 11,50

7. Патрік Конрад (Данія, Bora-Hansgrohe) + 13,01

8. Джордж Беннетт (Нова Зеландія, LottoNL-Jumbo) + 13,17

9. Сем Оомен (Голландія, Sunweb) + 14,18

10. Давіде Формоло (Італія, Bora-Hansgrohe) + 15,16