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    Кріс Фрум вперше переміг на Giro d'Italia

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    Крістофер Фрум - Кріс Фрум вперше переміг на Giro d'Italia
    Крістофер Фрум

    По ходу велобагатоденки він виграв два етапи

    Британський велогонщик Sky Крістофер Фрум виграв одну з найпрестижніших багатоденок Giro d'Italia.

    У загальному заліку 33-річний спортсмен на 46 секунд перевершив минулорічного переможця Тома Дюмулена, що представляє команду Team Sunweb. На третьому місці розташувався Мігель Анхель Лопес з Astana Pro Team.

    Ця перемога стала першою для Фрума на Giro d'Italia. По ходу велобагатоденки він виграв два етапи.

    Зазначимо, що переможцем останнього етапу Giro d'Italia - 21-го - став велогонщик Bora-Hansgrohe Сем Беннет. Раніше він був найшвидшим в спринтерських розборках на сьомому етапі. Друге місце у Еліа Вівіані (Quick-Step Floors), третє - у Жан-П'єр Друкера (BMC Racing Team).

    Giro d'Italia

    Загальний залік

    1. Крістофер Фрум (Великобританія, Sky) - 86.11,50
    2. Том Дюмолен (Голландія, Sunweb) + 0,46
    3. Мігель Анхель Лопес (Колумбія, «Астана») + 4,57
    4. Річард Карапас (Еквадор, Movistar) + 5,44
    5. Доменіко Поццовіво (Італія, Bahrain Merida) + 8,03
    6. Пейо Більбао (Іспанія, «Астана») + 11,50
    7. Патрік Конрад (Данія, Bora-Hansgrohe) + 13,01
    8. Джордж Беннетт (Нова Зеландія, LottoNL-Jumbo) + 13,17
    9. Сем Оомен (Голландія, Sunweb) + 14,18
    10. Давіде Формоло (Італія, Bora-Hansgrohe) + 15,16

    велогонка Італія Велоспорт
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