Кріс Фрум вперше переміг на Giro d'Italia
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По ходу велобагатоденки він виграв два етапи
Британський велогонщик Sky Крістофер Фрум виграв одну з найпрестижніших багатоденок Giro d'Italia.
У загальному заліку 33-річний спортсмен на 46 секунд перевершив минулорічного переможця Тома Дюмулена, що представляє команду Team Sunweb. На третьому місці розташувався Мігель Анхель Лопес з Astana Pro Team.
Ця перемога стала першою для Фрума на Giro d'Italia. По ходу велобагатоденки він виграв два етапи.
Зазначимо, що переможцем останнього етапу Giro d'Italia - 21-го - став велогонщик Bora-Hansgrohe Сем Беннет. Раніше він був найшвидшим в спринтерських розборках на сьомому етапі. Друге місце у Еліа Вівіані (Quick-Step Floors), третє - у Жан-П'єр Друкера (BMC Racing Team).
Giro d'Italia
Загальний залік
1. Крістофер Фрум (Великобританія, Sky) - 86.11,50
2. Том Дюмолен (Голландія, Sunweb) + 0,46
3. Мігель Анхель Лопес (Колумбія, «Астана») + 4,57
4. Річард Карапас (Еквадор, Movistar) + 5,44
5. Доменіко Поццовіво (Італія, Bahrain Merida) + 8,03
6. Пейо Більбао (Іспанія, «Астана») + 11,50
7. Патрік Конрад (Данія, Bora-Hansgrohe) + 13,01
8. Джордж Беннетт (Нова Зеландія, LottoNL-Jumbo) + 13,17
9. Сем Оомен (Голландія, Sunweb) + 14,18
10. Давіде Формоло (Італія, Bora-Hansgrohe) + 15,16