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    Кріштіану Роналду купив найдорожчий автомобіль у світі (фото)

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    Кріштіану Роналду - Кріштіану Роналду купив найдорожчий автомобіль у світі (фото)
    Кріштіану Роналду
    Marca

    Покупка обійшлася форварду «Ювентуса» в 11 мільйонів євро

    Португальський форвард італійського «Ювентуса» Кріштіану Роналду придбав найдорожчий автомобіль у світі.

    За 11 мільйонів євро футболіст купив Bugatti Voiture Noire, інформує La Stampa.

    Автомобіль має двигун неймовірної потужності в 1500 кінських сил та розганяється до 420 км/год.

    bugatti

    Можливо, таким чином футболіст хоче компенсувати невдачу з «Ювентусом» у Лізі чемпіонів, де його команда поступилася в 1/4 фіналу нідерландському «Аяксу».

     Читайте також: Кріштіану Роналду вперше за 9 років не зіграє в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
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