Кріштіану Роналду купив найдорожчий автомобіль у світі (фото)
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Кріштіану Роналду
Marca
Покупка обійшлася форварду «Ювентуса» в 11 мільйонів євро
Португальський форвард італійського «Ювентуса» Кріштіану Роналду придбав найдорожчий автомобіль у світі.
За 11 мільйонів євро футболіст купив Bugatti Voiture Noire, інформує La Stampa.
Автомобіль має двигун неймовірної потужності в 1500 кінських сил та розганяється до 420 км/год.
Можливо, таким чином футболіст хоче компенсувати невдачу з «Ювентусом» у Лізі чемпіонів, де його команда поступилася в 1/4 фіналу нідерландському «Аяксу».