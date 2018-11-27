Кривдник Кличка пообіцяв весь свій гонорар за наступний бій віддати на благодійність



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Тайсон Ф'юрі Фото взяте з twitter.com/tyson_fury

Тайсон Ф'юрі не хоче залишати своїм дітям великі гроші у спадок

Претендент на чемпіонський титул за версією WBC британський супертяж Тайсон Ф'юрі (27-0, 19 КО) стверджує, що планує свій семизначний гонорар «роздати бідним, побудувати будинки для бездомних».

1 грудня в Лос-Анджелесі (США) на арені Staples Center британцеві належить бій з чемпіоном WBC грізним нокаутером Діонтеєм Вайлдером (40-0, 39 КО) з США.

«Збираюся всі гроші віддати бідним, побудувати будинки для бездомних, - цитує популярного бійця The Irish Mirror. - Я і так не вмію поводитися з грошима, мені багато не треба, я ніколи не мріяв стати мільйонером. І взагалі, я – боксер, а не бізнесмен. І майже напевно закінчу життя так, як і більшість боксерів – на мілині».

«Це всього лише гроші. А так я зможу допомогти хоч комусь, зроблю якусь добру справу. Особливо тим, хто сам, без моєї допомоги, не впорається», - додав він.

Незважаючи на те, що у бійця четверо дітей, він не планує залишати їм у спадок велику суму грошей.

«Я вірю в те, що діти повинні самі навчитися заробляти собі на життя, - зауважив Ф'юрі. - Я вважаю, що якщо ти не навчиш їх заробляти, але забезпечиш їх усім необхідним, вони навіть не зможуть це нормально і гідно оцінити. Витрачати чужі гроші – простіше простого. А гроші, які заробляю я, – не просто гроші, це криваві гроші».

«Я хочу, щоб мої діти жили своїм життям, проклали свій власний шлях. Я не хочу, щоб вони все життя користувалися моїм ім'ям або репутацією. Це занадто просто. Мені ніколи нічого не діставалося просто так. Я сам заробляв. З малих років я навчився працювати, щоб мати можливість купити собі те, що мені необхідно», - підсумував Ф’юрі.

Джерело: vringe.com