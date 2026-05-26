Кривенко позмагається на конкурсі данкерів, який пройде під час Чемпіонату світу з баскетболу 3х3

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Для Кривенка участь у Dunk Mania стане черговою можливістю представити Україну на міжнародній сцені баскетболу 3х3

ФІБА оголосила про запуск нового формату данк-контесту Dunk Mania, який дебютує на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3 2026 року у Варшаві. Як повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ, одним із учасників нового шоу стане українець Дмитро Smoove Кривенко.

Dunk Mania позиціонують не просто як конкурс слем-данків, а як повноцінне спортивно-розважальне шоу нового покоління.

Dunk Mania: що відомо

Організатори обіцяють поєднати видовищні данки, командне суперництво, елементи шоу, музику, взаємодію з уболівальниками та яскравий контент для соцмереж.

Новий формат суттєво відрізнятиметься від класичних індивідуальних данк-контестів. У Варшаві глядачі побачать командне протистояння, де важливими будуть не лише складність данків, а й креативність, взаємодія між учасниками та загальна постановка виступів.

Кривенко виступить у команді Team Grabo, капітаном якої стане один із найвідоміших польських данкерів Пйотр Grabo Грабовський. Третім учасником команди буде представник Китаю Чен Ден Сін.

Протистоятиме їм Team Joel на чолі з британцем Джоелом King Генрі. До складу цієї команди увійшли американець Кріс Стейплс та норвежець Бартош Швед.

Формат змагань

Конкурс складатиметься з трьох раундів.

Перший етап – Fate Matchups. Порядок виступів визначатиметься у прямому ефірі за допомогою цифрового рандомайзера. Учасники не знатимуть заздалегідь, коли саме їм доведеться виконувати свої спроби, що має додати шоу емоційності, імпровізації та елементу тиску.

Другий раунд – Air Raid – буде присвячений максимальній креативності. Данкери використовуватимуть різноманітний реквізит: велосипеди, драбини, брендовані предмети та інші візуальні елементи, щоб створити найбільш ефектні та вірусні моменти турніру.

Фінальний раунд отримав назву Holy Trinity. Саме він стане головною особливістю нового формату. Уперше в історії данк-контестів команди повинні будуть виконати синхронний груповий данк за участю всіх трьох учасників. Судді оцінюватимуть не лише складність виконання, а й таймінг, командну взаємодію та загальну постановку номера.

Оцінювати виступи учасників будуть за чотирма критеріями: складність, креативність, стиль та загальна концепція виступу. До складу журі увійде легендарний польський данкер Рафал Lipek Ліпінський.

Для Дмитра Кривенка участь у Dunk Mania стане черговою можливістю представити Україну на міжнародній сцені баскетболу 3х3. Українець уже давно є одним із найвідоміших фристайл-данкерів Європи та регулярно бере участь у престижних міжнародних шоу й конкурсах.

У ФІБА також заявили, що Dunk Mania стане довгостроковим проєктом у межах світових турнірів 3x3. Команда-переможець варшавського шоу автоматично отримає місце в наступному розіграші, який пройде у Сінгапурі в 2027 році.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)