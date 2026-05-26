Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Кривенко позмагається на конкурсі данкерів, який пройде під час Чемпіонату світу з баскетболу 3х3

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Кривенко позмагається на конкурсі данкерів, який пройде під час Чемпіонату світу з баскетболу 3х3
Кривенко є одним із найвідоміших фристайл-данкерів Європи
фото: ФІБА
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Для Кривенка участь у Dunk Mania стане черговою можливістю представити Україну на міжнародній сцені баскетболу 3х3

ФІБА оголосила про запуск нового формату данк-контесту Dunk Mania, який дебютує на чемпіонаті світу з баскетболу 3х3 2026 року у Варшаві. Як повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ, одним із учасників нового шоу стане українець Дмитро Smoove Кривенко.

Dunk Mania позиціонують не просто як конкурс слем-данків, а як повноцінне спортивно-розважальне шоу нового покоління.

Dunk Mania: що відомо

Організатори обіцяють поєднати видовищні данки, командне суперництво, елементи шоу, музику, взаємодію з уболівальниками та яскравий контент для соцмереж.

Новий формат суттєво відрізнятиметься від класичних індивідуальних данк-контестів. У Варшаві глядачі побачать командне протистояння, де важливими будуть не лише складність данків, а й креативність, взаємодія між учасниками та загальна постановка виступів.

Кривенко виступить у команді Team Grabo, капітаном якої стане один із найвідоміших польських данкерів Пйотр Grabo Грабовський. Третім учасником команди буде представник Китаю Чен Ден Сін.

Протистоятиме їм Team Joel на чолі з британцем Джоелом King Генрі. До складу цієї команди увійшли американець Кріс Стейплс та норвежець Бартош Швед.

Формат змагань

Конкурс складатиметься з трьох раундів.

Перший етап – Fate Matchups. Порядок виступів визначатиметься у прямому ефірі за допомогою цифрового рандомайзера. Учасники не знатимуть заздалегідь, коли саме їм доведеться виконувати свої спроби, що має додати шоу емоційності, імпровізації та елементу тиску.

Другий раунд – Air Raid – буде присвячений максимальній креативності. Данкери використовуватимуть різноманітний реквізит: велосипеди, драбини, брендовані предмети та інші візуальні елементи, щоб створити найбільш ефектні та вірусні моменти турніру.

Фінальний раунд отримав назву Holy Trinity. Саме він стане головною особливістю нового формату. Уперше в історії данк-контестів команди повинні будуть виконати синхронний груповий данк за участю всіх трьох учасників. Судді оцінюватимуть не лише складність виконання, а й таймінг, командну взаємодію та загальну постановку номера.

Оцінювати виступи учасників будуть за чотирма критеріями: складність, креативність, стиль та загальна концепція виступу. До складу журі увійде легендарний польський данкер Рафал Lipek Ліпінський.

Для Дмитра Кривенка участь у Dunk Mania стане черговою можливістю представити Україну на міжнародній сцені баскетболу 3х3. Українець уже давно є одним із найвідоміших фристайл-данкерів Європи та регулярно бере участь у престижних міжнародних шоу й конкурсах.

У ФІБА також заявили, що Dunk Mania стане довгостроковим проєктом у межах світових турнірів 3x3. Команда-переможець варшавського шоу автоматично отримає місце в наступному розіграші, який пройде у Сінгапурі в 2027 році.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Український баскетболіст є одним з найкреативніших «трюкачів» у світі
Український данкер Кривенко став найкращим на змаганнях у Японії
27 квiтня, 19:23
Хохоник віддавав у середньому 8.1 передачі за матч Суперліги у 31 грі
Хохоник третій сезон поспіль став найкращим асистентом баскетбольної Суперліги
6 травня, 12:38
Лукашов відіграв 24 хвилини, набрав 9 очок, зібрав 4 підбирання, віддав 5 передач
Лукашов проти Сидорова. У чемпіонаті Латвії з баскетболу відбулося українське дербі
12 травня, 11:15
Семерич гратиме за команду University of Detroit Mercy Men
Український форвард Семерич продовжить карʼєру в студентському баскетболі США
13 травня, 15:57
Валерій Плеханов не зумів виграти медалі цього сезону разом з «Харківськими Соколами»
Український баскетбольний топ-клуб звільнив головного тренера
14 травня, 14:58
Україна зіграє підготовчі матчі проти збірних Анголи та Литви
Збірна України з баскетболу у червні зіграє проти топ-команди з Європи та колективу з Африки
14 травня, 15:21
«Андорра МораБанк» Пустового поступилася «Бургосу»
Пустовий набрав 12 очок у грі чемпіонату Іспанії з баскетболу
18 травня, 10:19
Бодірога відвідав Росію та сходив на матч між московським ЦСКА та краснодарським «Локомотивом-Кубанню»
Президент баскетбольної Євроліги відвідав Росію і зробив заяву щодо повернення клубів з РФ
21 травня, 11:07
Україна вшосте буде представлена на Чемпіонаті світу
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 дізналася склад на світову першість
23 травня, 20:50

Новини

Кривенко позмагається на конкурсі данкерів, який пройде під час Чемпіонату світу з баскетболу 3х3
Кривенко позмагається на конкурсі данкерів, який пройде під час Чемпіонату світу з баскетболу 3х3
Знаменитий ексзахисник «Барселони» похизувався двома футболками «Динамо» в колекції
Знаменитий ексзахисник «Барселони» похизувався двома футболками «Динамо» в колекції
Банк Шотландії випустив банкноту з пам'ятним голом зірки футбольної збірної
Банк Шотландії випустив банкноту з пам'ятним голом зірки футбольної збірної
«Колос» – «Металіст 1925»: де дивитися фінал Кубка України серед жіночих команд
«Колос» – «Металіст 1925»: де дивитися фінал Кубка України серед жіночих команд
Титулований російський тренер поскаржився на падіння рівня чемпіонату РФ з футболу
Титулований російський тренер поскаржився на падіння рівня чемпіонату РФ з футболу
Клуб Мессі повідомив деталі про травму легендарного аргентинця
Клуб Мессі повідомив деталі про травму легендарного аргентинця

Новини

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 14:13
Пориви вітру до 20 м/с: погода в Україні на 26 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
«Це шедевр лицемірства». Європейські посли відмовилися залишати Київ після погроз Росії
Вчора, 21:53
Лавров повідомив США про початок «системних ударів» по Києву
Вчора, 21:27
Ліберальна партія Молдови закликає оголосити посла Росії персоною нон ґрата
Вчора, 20:48
«Черговий удар по незалежній журналістиці». Міжнародна спільнота засудила удари РФ по редакціях у Києві
Вчора, 17:22

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua