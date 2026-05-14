Український баскетбольний топ-клуб звільнив головного тренера

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
Валерій Плеханов не зумів виграти медалі цього сезону разом з «Харківськими Соколами»
Валерій Плеханов більше не очолює «Харківських Соколів»

Баскетбольний клуб «Харківські Соколи» офіційно оголосив про завершення співпраці з українським фахівцем Валерієм Плехановим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на клубну пресслужбу.

«Це вже не перше наше спільне випробування в елітному дивізіоні України. Кожен сезон проведений разом залишив свій слід в історії клубу, який назавжди запам’ятається баскетбольній спільноті нашого міста. Під Вашим керівництвом «Харківські Соколи» займали 5 та 4 сходинку Суперліги, що є безпрецедентним для нашого клуба і всього баскетбольного Харкова у цілому.

Ви тренер, чий досвід, характер і ставлення до баскетболу є прикладом для багатьох. І хоча сьогодні наші шляхи розходяться, ми точно знаємо, що Ваші здобутки на чолі «Харківських Соколів» назавжди залишаться частиною історії клубу. Дякуємо за все та бажаємо нових успіхів у подальшій тренерській карʼєрі», – повідомили у клубі.

Плеханов очолив клуб у травні 2025 року. Також він очолював харківську команду у сезоні-2021/22 і до початку повномасштабного вторгнення РФ.

В сезоні 2025/26 «Соколи», посівши друге місце в регулярному чемпіонаті, завершили плейоф без медалей. У півфіналі харківська команда програла «Київ-Баскету» (1-2) та в серії за бронзу поступилася «Рівному» (1-2).

Нагадаємо, «Дніпро» здобув четвертий чемпіонський титул баскетбольної Суперліги. У фінальній серії «Дніпро» переміг «Київ-Баскет» (2-1).

Інна Кочубей призначена головною тренеркою жіночої національної збірної України з баскетболу. На посаді головної тренерки Кочубей змінила Євгенія Мурзіна.

Теги: баскетбол БК «Харківські Соколи» Валерій Плеханов

Збірна України з баскетболу у червні зіграє проти топ-команди з Європи та колективу з Африки
«Досяг дна. Не розумів, навіщо жити». Російський тенісист розповів про психологічні проблеми
Український баскетбольний топ-клуб звільнив головного тренера
«Кудрівка» переграла «Рух» у битві аутсайдерів Прем'єр-ліги
Футбольний клуб, який належить Джоковичу та Куртуа, повернувся у елітний дивізіон Франції
Півзахисник «Реала» отримав варіант повернення в чемпіонат Італії
