Збірна України з баскетболу надупевнено виграла в Данії у відборі на Кубок світу-2027

Україна лише одного разу грала на Кубку світу: це сталося 2014 року

«Синьо-жовті» вдало провели другий матч стартового вікна кваліфікації

Чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією. Про це повідомляє «Главком».

Зустріч команд відбувалася у межах першого раунду відбіркового турніру серед європейських команд. Перед початком циклу кваліфікації саме команди України і Данії розглядалися як прямі конкуренти за останнє прохідне місце до другого етапу – третє. Тим не менше, українська команда сенсаційно здолала грузинів, а ось данці поступилися іспанцям.

Перша чверть видалася конкурентною і врешті-решт завершилася на користь суперників 18:20. Проте надалі українська команда нарощувала свою перевагу: наприкінці першої половини розрив складав «+10», після третьої чверті – «+27», а на початку четвертої на рахунку навіть було «+31». Утім Данія зібралася та зуміла скоротити різницю, поступившися за підсумками 40 хвилин у «-17».

Обидві збірні не дорахувалися своїх найсильніших гравців: в України не було в заявці Іссуфа Санона через травму, а Олексія Леня та Дмитра Скапінцева – через відмову з невідомих причин. Данці ж були змушені грати без своєї головної зірки Габріеля «Іффе» Люндберга та натуралізованого американця Шейвона Шилдза. І саме по другим вдарив цей фактор найбільше: хоча Данія знайшла підсилення від Дане Ерікструпа та Кевіна Ларсена, лідер їхнього складу Томас Єнсен провів жахливий поєдинок з реалізацією кидків 0/7.

В України ж головна зірка цього складу Олександр Ковляр видав ще один блискучий матч: 28 очок, 11 асистів, 6 підбирань та 1 перехоплення. Суттєво допомогли йому також Ілля Тиртишник (14 очок, 1 підбирання, 2 асисти та 1 перехоплення) і В'ячеслав Бобров (13 очок та 11 підбирань).

Після двох матчів Україна йтиме в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)