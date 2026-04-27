Український данкер Кривенко став найкращим на змаганнях у Японії

35-річний український баскетболіст чудово відкрив сезон Світового туру

Український професійний данкер Дмитро «Smoove» Кривенко здобув яскраву перемогу на конкурсі слем-данків у межах етапу FIBA 3x3 World Tour Utsunomiya Opener 2026, що проходив в японському місті Уцуномія. Про це повідомляє «Главком».

Виступ українця у півфіналі змагань

Дворазовий чемпіон світу продемонстрував винятковий рівень підготовки, презентувавши глядачам та суддям програму, яка поєднала в собі перевірену часом класику та абсолютно нові технічні елементи.

Шлях до титулу ветеран баскетболу розпочав з ефектного півфіналу. Спершу він виконав складний self-alley-oop із розворотом на 360 градусів: підкинувши м'яч об щит, українець підхопив його в повітрі та вгатив у кошик, зробивши повний оберт навколо своєї осі. Другим номером програми став трюк, який колись приніс Кривенку золото на тріумфальному для нього Чемпіонаті світу 2016 року. Попри те, що спроба не вдалася з першого разу, українець зумів сконцентруватися і блискуче реалізував данк з другої спроби, отримавши від суддів високі 28 із 30 балів. Справжньою сенсацією став третій данк у межах відбору – унікальний «асист» від власного плеча. Такого виконання раніше не бачили на міжнародних змаганнях, тому вражені судді одностайно поставили гравцеві максимальні десятки.

Ідеальний фінал для Кривенка

Вийшовши до фіналу з першого місця із загальним результатом 58 балів, у вирішальній стадії турніру Smoove остаточно закріпив свою перевагу над британцем Джеремайєю Волкером. У фіналі він спершу продемонстрував неймовірну координацію, виконавши данк із переведенням м'яча з-за спини через ноги. Фінальним же аккордом став справжній шедевральний трюк – данк з-за спини після відскоку від щита. За цей фінальний раунд Кривенко отримав ідеальні 60 із 60 балів.

