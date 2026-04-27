Український данкер Кривенко став найкращим на змаганнях у Японії

Український баскетболіст є одним з найкреативніших «трюкачів» у світі
фото: Федерація баскетболу України

35-річний український баскетболіст чудово відкрив сезон Світового туру 

Український професійний данкер Дмитро «Smoove» Кривенко здобув яскраву перемогу на конкурсі слем-данків у межах етапу FIBA 3x3 World Tour Utsunomiya Opener 2026, що проходив в японському місті Уцуномія. Про це повідомляє «Главком».

Виступ українця у півфіналі змагань

Дворазовий чемпіон світу продемонстрував винятковий рівень підготовки, презентувавши глядачам та суддям програму, яка поєднала в собі перевірену часом класику та абсолютно нові технічні елементи.

Шлях до титулу ветеран баскетболу розпочав з ефектного півфіналу. Спершу він виконав складний self-alley-oop із розворотом на 360 градусів: підкинувши м'яч об щит, українець підхопив його в повітрі та вгатив у кошик, зробивши повний оберт навколо своєї осі. Другим номером програми став трюк, який колись приніс Кривенку золото на тріумфальному для нього Чемпіонаті світу 2016 року. Попри те, що спроба не вдалася з першого разу, українець зумів сконцентруватися і блискуче реалізував данк з другої спроби, отримавши від суддів високі 28 із 30 балів. Справжньою сенсацією став третій данк у межах відбору – унікальний «асист» від власного плеча. Такого виконання раніше не бачили на міжнародних змаганнях, тому вражені судді одностайно поставили гравцеві максимальні десятки.

Ідеальний фінал для Кривенка

Вийшовши до фіналу з першого місця із загальним результатом 58 балів, у вирішальній стадії турніру Smoove остаточно закріпив свою перевагу над британцем Джеремайєю Волкером. У фіналі він спершу продемонстрував неймовірну координацію, виконавши данк із переведенням м'яча з-за спини через ноги. Фінальним же аккордом став справжній шедевральний трюк – данк з-за спини після відскоку від щита. За цей фінальний раунд Кривенко отримав ідеальні 60 із 60 балів. 

Нагадаємо, що Максим Шульга став сьомим українцем, який набирав очки у плейоф НБА. Лідирує за кількістю набраних очок Станіслав Медведенко.  

Теги: баскетбол

Читайте також

За «Монако» Діалло виступає з 2021 року
Одноклубник Кличка став найкращим захисником Євроліги
23 квiтня, 15:37
Уро-Ніле (праворуч) допомогла «Ньону» виграти у «Фрібура»
Уро-Ніле оформила дабл-дабл у чемпіонаті Швейцарії з баскетболу
16 квiтня, 11:31
Лень допоміг «Реалу» обіграти «Бургос»
Лень відзначився дабл-даблом у грі чемпіонату Іспанії з баскетболу
13 квiтня, 11:59
Ягупова додала ще один трофей до своєї колекції
У колекції Ягупової з'явився Єврокубок: всі трофеї лідерки збірної України з баскетболу
13 квiтня, 11:20
CEO GGBET UA Сергій Міщенко вручив БК «Київ-Баскет» грошовий сертифікат за перемогу в Кубку України
Баскетбол і медіа: як пройшов перший Media Slam у столиці Реклама
6 квiтня, 12:40
«Осака» Геруна програла лідеру турнірної таблиці «Нагасакі»
Герун оформив дабл-дабл в матчі чемпіонату Японії
2 квiтня, 12:10
Збірна України, яка при жеребкуванні була в третьому кошику, потрапила до групи М
Став відомий розклад матчів жіночої збірної України у відборі на Євробаскет-2027
1 квiтня, 14:01
Дандон є мажоритарним власником «Кароліни Харрікейнз»
Власник команди НХЛ «Кароліна» придбає клуб НБА
31 березня, 11:10
Максим Кличко дебютував за основну команду «Монако»
Дві гри за одну добу. Неймовірний день Кличка у Франції
30 березня, 13:15

Український боєць Донченко отримав наступного суперника в UFC
Лондонський марафон став володарем унікального досягнення
Норвезька футбольна асоціація закликала скасувати Премію миру ФІФА, яку отримав Трамп
Воротар клубу іспанської Сегунди спровокував масову бійку під час матчу
«Динамо» втратило футболіста збірної України до кінця сезону
Український данкер Кривенко став найкращим на змаганнях у Японії
«Зоря» впевнено здолала «Верес» на фініші туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 17:30
Півзахисник молодіжної збірної України оформив ефектний гол у чемпіонаті Німеччини
Сьогодні, 16:45
«Епіцентр» не втримав перемогу над «Олександрією» в Прем'єр-лізі
Сьогодні, 14:57
Історичний светр Грецкі пішов із молотка за рекордні гроші
Сьогодні, 14:25
Дворазовий володар Кубка Стенлі завершив кар'єру
Сьогодні, 13:00
Салах імовірно провів останній матч у кар'єрі за «Ліверпуль»
Сьогодні, 11:25

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
