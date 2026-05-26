Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Титулований російський тренер поскаржився на падіння рівня чемпіонату РФ з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Титулований російський тренер поскаржився на падіння рівня чемпіонату РФ з футболу
«Рубін» при Бердиєві двічі ставав чемпіоном Росії (2008, 2009 роки)
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Російський чемпіонат не дивлюся. Взагалі. Рівень упав, – Бердиєв

Колишній головний тренер казанського «Рубіна» Курбан Бердиєв, який зараз працює в азербайджанському клубі «Туран Товуз», зізнався, що не дивиться матчі чемпіонату Росії з футболу. Про це повідомляє «Главком».

«Російський чемпіонат не дивлюся. Взагалі. Рівень упав», – сказав Бердиєв.

Варто зазначити, що Бердиєв повертається до єврокубків: команда російського тренера гарантувала собі Лігу конференцій.

«Рубін» при Бердиєві двічі ставав чемпіоном Росії (2008, 2009 роки), а також вигравав Кубок Росії (2011/12) та Суперкубок Росії (2010, 2012 роки).

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.

Теги: тренер НОВИНИ ФУТБОЛУ росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іноземні посли на власні очі побачили руйнування у Києві внаслідок ворожої атаки
«Це шедевр лицемірства». Європейські посли відмовилися залишати Київ після погроз Росії
Вчора, 21:53
Путін не має чіткого плану виходу з війни
Оточення Путіна заговорило про безвихідь у війні – Bloomberg
22 травня, 10:58
РФ будує додаткові пускові для реактивних «Гераней-5»
Супутники зафіксували нове розширення бази запуску реактивних дронів РФ
21 травня, 20:11
Болгарська співачка Dara і Філіп Кіркоров
«Болгари дуже люблять росіян». Кіркоров розповів, як готував переможницю Євробачення  
17 травня, 14:03
Виробники затиснуті між собівартістю, що зростає, і ціною продажу, що падає
Розвідка: рекордний урожай зерна обернувся збитками для аграріїв Росії
16 травня, 05:55
Канадець Гі Буше тренує російський хокейний клуб «Авангард»
Канадський хокейний тренер, який працює в Росії, поскаржився на наліт дронів
11 травня, 16:14
Португальський клуб може вийти до свого першого фіналу єврокубків за 15 років
Два кардинально різні матчі. Результати перших ігор півфіналу Ліги Європи
1 травня, 01:38
На попередніх Мундіалях жовті картки «зникали» лише після чвертьфіналу
ФІФА збирається змінити правила дискваліфікації за жовті картки на Чемпіонаті світу
28 квiтня, 11:01
КНДР відкрила музей із «трофейною» технікою ЗСУ
Кім Чен Ин показав музей із захопленою технікою ЗСУ
27 квiтня, 14:51

Новини

Банк Шотландії випустив банкноту з пам'ятним голом зірки футбольної збірної
Банк Шотландії випустив банкноту з пам'ятним голом зірки футбольної збірної
«Колос» – «Металіст 1925»: де дивитися фінал Кубка України серед жіночих команд
«Колос» – «Металіст 1925»: де дивитися фінал Кубка України серед жіночих команд
Титулований російський тренер поскаржився на падіння рівня чемпіонату РФ з футболу
Титулований російський тренер поскаржився на падіння рівня чемпіонату РФ з футболу
Клуб Мессі повідомив деталі про травму легендарного аргентинця
Клуб Мессі повідомив деталі про травму легендарного аргентинця
Збірна Колумбії опублікувала заявку на Чемпіонат світу 2026 з ексзіркою УПЛ
Збірна Колумбії опублікувала заявку на Чемпіонат світу 2026 з ексзіркою УПЛ
Бобров набрав 13 очок у грі бронзової серії чемпіонату Румунії
Бобров набрав 13 очок у грі бронзової серії чемпіонату Румунії

Новини

Пориви вітру до 20 м/с: погода в Україні на 26 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
«Це шедевр лицемірства». Європейські посли відмовилися залишати Київ після погроз Росії
Вчора, 21:53
Лавров повідомив США про початок «системних ударів» по Києву
Вчора, 21:27
Ліберальна партія Молдови закликає оголосити посла Росії персоною нон ґрата
Вчора, 20:48
«Черговий удар по незалежній журналістиці». Міжнародна спільнота засудила удари РФ по редакціях у Києві
Вчора, 17:22
Росія вербує «гарматне м’ясо» в Африці: МЗС назвало кількість найманців та плани Кремля
Вчора, 16:29

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua