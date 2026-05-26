Російський чемпіонат не дивлюся. Взагалі. Рівень упав, – Бердиєв

Колишній головний тренер казанського «Рубіна» Курбан Бердиєв, який зараз працює в азербайджанському клубі «Туран Товуз», зізнався, що не дивиться матчі чемпіонату Росії з футболу. Про це повідомляє «Главком».

«Російський чемпіонат не дивлюся. Взагалі. Рівень упав», – сказав Бердиєв.

Варто зазначити, що Бердиєв повертається до єврокубків: команда російського тренера гарантувала собі Лігу конференцій.

«Рубін» при Бердиєві двічі ставав чемпіоном Росії (2008, 2009 роки), а також вигравав Кубок Росії (2011/12) та Суперкубок Росії (2010, 2012 роки).

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.