Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Банк Шотландії випустив банкноту з пам'ятним голом зірки футбольної збірної

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Банк Шотландії випустив банкноту з пам'ятним голом зірки футбольної збірної
Скотт Мактоміней позує з персональною банкнотою
фото: Bank of Scotland
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

На купюру полюватимуть колекціонери та вболівальники

Британський The Bank of Scotland анонсував обмежений тираж банкноти 20 фунтів із півзахисником збірної Шотландії Скоттом Мактомінеєм. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу фінансової установи.

Банк Шотландії вирішив зобразити на купюрі гол хавбека національній команді Данії ударом через себе в кваліфікації до Чемпіонату світу 2026. Мактоміней тоді відкрив рахунок. Шотландці здобули домашню перемогу (4:2) та пробилися на Мундіаль.

Загалом випустять 100 пам'ятних банкнот. Половина з них надійде в продаж, а ще по 25 розіграють і продадуть на аукціоні. Усі виручені кошти спрямують благодійному фонду Crisis, який надає допомогу шотландським безхатькам.

«Культовий гол. Вирішальний матч. Момент, що допоміг збірній Шотландії поїхати в США. Тепер він назавжди увіковічнений на випущеній обмеженим тиражем банкноті 20 фунтів. Ця банкнота, створена в співпраці зі Скоттом Мактомінеєм і втілена в життя шотландською ілюстраторкою Кеті Сміт, присвячена визначальній миті в історії шотландського футболу», – йдеться в заяві.

Скотт Мактоміней у «Наполі»

Хавбек перебрався до Італії влітку 2024 року. Трансфер шотландця коштував 30,5 млн євро.

Мактоміней зумів перезапустити кар'єру в Серії A. Він найбільше доклався до чемпіонського титулу команди Конте. Півзахисник був визнаний найкращим футболістом кампанії 2024/25.

У нинішньому сезоні Мактоміней провів 44 поєдинки в усіх турнірах, у яких оформив 14 голів. Також до свого активу шотландець записав чотири результативні передачі. «Наполі» виграв Суперкубок Італії та фінішував другим у чемпіонаті.

Збірна Шотландії на ЧС-2026

«Тартанова армія» потрапила в квартет C. Там суперниками підопічних Стіва Кларка будуть національні команди Бразилії, Марокко та Гаїті.

Перший матч Мактоміней та компанія зіграють проти гаїтянців. Поєдинок запланований на 13 червня в агломерації американського Бостона.

До слова, раніше «Манчестер Юнайтед» призначив головного тренера. Ним прогнозовано став Каррік. У січні англійський фахівець очолив червоних дияволів до кінця сезону.

Нагадаємо, лондонський «Арсенал» заробив найбільше серед чемпіонів європейських ліг. «Каноніри» випередили переможців решти провідних чемпіонатів Європи за виграними призовими. Столичний гранд отримає понад 223 млн євро.

Читайте також:

Теги: банк ЧС-2026 Скотт Мактоміней

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мохамед Салах візьме участь в турнірі
Дві зірки Прем'єр-ліги Англії потрапили до заявки збірної Єгипту на Чемпіонат світу
21 травня, 22:28
Збірна Англії розпочне мундіаль матчем проти Хорватії
Збірна Англії поїде на Чемпіонат світу 2026 без кількох зіркових футболістів
22 травня, 13:22
Збірна ДР Конго скасувала збори в Кіншасі через спалах лихоманки Ебола на території країн
ДР Конго може пропустити Чемпіонат світу з футболу через спалах лихоманки Ебола
23 травня, 09:51
Бруну Фернандеш переписав історію АПЛ
Капітан «Манчестер Юнайтед» встановив новий рекорд чемпіонату Англії
24 травня, 19:57
Іспанська збірна двічі гратиме в Атланті
Збірна Іспанії оголосила склад на Чемпіонат світу без футболістів «Реала»
Вчора, 14:29
Хамес Родрігес поїде на Мундіаль в 34 роки
Збірна Колумбії опублікувала заявку на Чемпіонат світу 2026 з ексзіркою УПЛ
Сьогодні, 10:58

Новини

Банк Шотландії випустив банкноту з пам'ятним голом зірки футбольної збірної
Банк Шотландії випустив банкноту з пам'ятним голом зірки футбольної збірної
«Колос» – «Металіст 1925»: де дивитися фінал Кубка України серед жіночих команд
«Колос» – «Металіст 1925»: де дивитися фінал Кубка України серед жіночих команд
Титулований російський тренер поскаржився на падіння рівня чемпіонату РФ з футболу
Титулований російський тренер поскаржився на падіння рівня чемпіонату РФ з футболу
Клуб Мессі повідомив деталі про травму легендарного аргентинця
Клуб Мессі повідомив деталі про травму легендарного аргентинця
Збірна Колумбії опублікувала заявку на Чемпіонат світу 2026 з ексзіркою УПЛ
Збірна Колумбії опублікувала заявку на Чемпіонат світу 2026 з ексзіркою УПЛ
Бобров набрав 13 очок у грі бронзової серії чемпіонату Румунії
Бобров набрав 13 очок у грі бронзової серії чемпіонату Румунії

Новини

Пориви вітру до 20 м/с: погода в Україні на 26 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
«Це шедевр лицемірства». Європейські посли відмовилися залишати Київ після погроз Росії
Вчора, 21:53
Лавров повідомив США про початок «системних ударів» по Києву
Вчора, 21:27
Ліберальна партія Молдови закликає оголосити посла Росії персоною нон ґрата
Вчора, 20:48
«Черговий удар по незалежній журналістиці». Міжнародна спільнота засудила удари РФ по редакціях у Києві
Вчора, 17:22
Росія вербує «гарматне м’ясо» в Африці: МЗС назвало кількість найманців та плани Кремля
Вчора, 16:29

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua