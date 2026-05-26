Банк Шотландії випустив банкноту з пам'ятним голом зірки футбольної збірної

На купюру полюватимуть колекціонери та вболівальники

Британський The Bank of Scotland анонсував обмежений тираж банкноти 20 фунтів із півзахисником збірної Шотландії Скоттом Мактомінеєм. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу фінансової установи.

Банк Шотландії вирішив зобразити на купюрі гол хавбека національній команді Данії ударом через себе в кваліфікації до Чемпіонату світу 2026. Мактоміней тоді відкрив рахунок. Шотландці здобули домашню перемогу (4:2) та пробилися на Мундіаль.

Загалом випустять 100 пам'ятних банкнот. Половина з них надійде в продаж, а ще по 25 розіграють і продадуть на аукціоні. Усі виручені кошти спрямують благодійному фонду Crisis, який надає допомогу шотландським безхатькам.

«Культовий гол. Вирішальний матч. Момент, що допоміг збірній Шотландії поїхати в США. Тепер він назавжди увіковічнений на випущеній обмеженим тиражем банкноті 20 фунтів. Ця банкнота, створена в співпраці зі Скоттом Мактомінеєм і втілена в життя шотландською ілюстраторкою Кеті Сміт, присвячена визначальній миті в історії шотландського футболу», – йдеться в заяві.

Скотт Мактоміней у «Наполі»

Хавбек перебрався до Італії влітку 2024 року. Трансфер шотландця коштував 30,5 млн євро.

Мактоміней зумів перезапустити кар'єру в Серії A. Він найбільше доклався до чемпіонського титулу команди Конте. Півзахисник був визнаний найкращим футболістом кампанії 2024/25.

У нинішньому сезоні Мактоміней провів 44 поєдинки в усіх турнірах, у яких оформив 14 голів. Також до свого активу шотландець записав чотири результативні передачі. «Наполі» виграв Суперкубок Італії та фінішував другим у чемпіонаті.

Збірна Шотландії на ЧС-2026

«Тартанова армія» потрапила в квартет C. Там суперниками підопічних Стіва Кларка будуть національні команди Бразилії, Марокко та Гаїті.

Перший матч Мактоміней та компанія зіграють проти гаїтянців. Поєдинок запланований на 13 червня в агломерації американського Бостона.

