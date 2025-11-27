Україна сенсаційно перемогла Грузії у кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу

Україна вдало стартувала у відборі на чемпіонат світу

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Обидві команда важко входили у поєдинок, демонструючи не кращу реалізацію кидків, але Грузія краще грала на підбираннях і більше, а головне точніше виконувала штрафні, тому саме господарі виграли першу чверть 23:15.

Але з другої чверті українці почали моментами грати швидше, і це стало приносити дивіденди у вигляді очок. А з середини другої чверті збірна України почала частіше вигравати підбір, вирівнявши гру і навіть завершивши свою користь десятихвилинку 28:25.

На старті третьої чверті Україні вдалось зрівняти рахунок і захопити ініціативу, користуючись втомою більш вікових лідерів грузинів. Третє чверть українців виграли 23:13 і заробили +5 перед фінальною 10-хвилинкою.

У заключній чверті підопічні Айнарса Багатскіса продовжили домінувати на майданчику, розвинули перевагу до 17 очок і в підсумку виграли 92:79.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Україна здобуває четверту поспіль перемогу і стартує у основному раунді кваліфікації на ЧС-2027 з впевненої перемоги над чинним чвертьфіналістом Євробаскету.

Уже 30 листопада у Ризі українці проведуть другий матч кваліфікації проти збірної Данії.

Чоловіча національна збірна. Відбір на ЧС-2027

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.