Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна сенсаційно перемогла Грузії у кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Україна сенсаційно перемогла Грузії у кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу
Одним із ключових гравців поєдинку став Олександр Ковляр
фото: ФБУ

Україна вдало стартувала у відборі на чемпіонат світу

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Обидві команда важко входили у поєдинок, демонструючи не кращу реалізацію кидків, але Грузія краще грала на підбираннях і більше, а головне точніше виконувала штрафні, тому саме господарі виграли першу чверть 23:15.

Але з другої чверті українці почали моментами грати швидше, і це стало приносити дивіденди у вигляді очок. А з середини другої чверті збірна України почала частіше вигравати підбір, вирівнявши гру і навіть завершивши свою користь десятихвилинку 28:25.

На старті третьої чверті Україні вдалось зрівняти рахунок і захопити ініціативу, користуючись втомою більш вікових лідерів грузинів. Третє чверть українців виграли 23:13 і заробили +5 перед фінальною 10-хвилинкою.

У заключній чверті підопічні Айнарса Багатскіса продовжили домінувати на майданчику, розвинули перевагу до 17 очок і в підсумку виграли 92:79.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Україна здобуває четверту поспіль перемогу і стартує у основному раунді кваліфікації на ЧС-2027 з впевненої перемоги над чинним чвертьфіналістом Євробаскету.

Уже 30 листопада у Ризі українці проведуть другий матч кваліфікації проти збірної Данії.

Чоловіча національна збірна. Відбір на ЧС-2027

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спільна реальність дозволяє поринути в спортивні події без їх безпосереднього відвідування
НБА продовжує співпрацю з інноваційною компанією Cosm
30 жовтня, 20:53
Сезон-2024/25 Нікола пропустив через пошкодження хрестоподібної зв'язки
Лікарі діагностували рак у чинного чемпіона НБА
31 жовтня, 15:09
«Будучность» Олександра Ковляра обіграла «Бешикташ» 82:79
Ковляр допоміг «Будучності» здобути перемогу у грі Єврокубку
5 листопада, 10:41
Розпочнуть відбір на Євробаскет-2027 підопічні Мурзіна виїзним матчем з Чорногорією
Жіноча збірна України стартує у відборі на Євробаскет-2027: де дивитися поєдинки
11 листопада, 12:08
Олексію Леню доводиться звикати до відмінностей європейського баскетболу, де інша розмітка та правила
Тренер «Реала» позитивно висловився про перші ігри Леня
11 листопада, 22:43
У першому матчі кваліфікації наша команда здобула важливу виїзну перемогу над Чорногорією
Жіноча збірна України з перемоги стартувала у відборі на Євробаскет-2027
12 листопада, 22:02
Ковляр набрав 5 очок, зібрав 1 підбір, віддав 1 передачу
Ковляр набрав п'ять очок у грі баскетбольного Єврокубку
13 листопада, 14:40
15 листопада Україна протистоятиме команді Болгарії
Жіноча збірна України з баскетболу розпочала підготовку до гри проти Болгарії
14 листопада, 16:23
Михайлюк зіграв 29 хвилин, набрав 10 очок, віддав 3 передачі, поставив 1 блок
Михайлюк набрав 10 очок у грі НБА
17 листопада, 13:23

Новини

«Динамо» поступилося «Омонії» у Лізі конференцій
«Динамо» поступилося «Омонії» у Лізі конференцій
Україна сенсаційно перемогла Грузії у кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу
Україна сенсаційно перемогла Грузії у кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу
Київ: графіки відключення світла 28 листопада 2025 року
Київ: графіки відключення світла 28 листопада 2025 року
Баскетболіст молодіжної збірної Індії загинув під час тренування: деталі трагедії
Баскетболіст молодіжної збірної Індії загинув під час тренування: деталі трагедії
«Омонія» – «Динамо»: де та коли дивитися гру Ліги конференцій
«Омонія» – «Динамо»: де та коли дивитися гру Ліги конференцій
20-річний баскетболіст помер після травми голови, отриманої під час матчу
20-річний баскетболіст помер після травми голови, отриманої під час матчу

Новини

В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
Сьогодні, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Сьогодні, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua