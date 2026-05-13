Український форвард Семерич продовжить карʼєру в студентському баскетболі США

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Владислав Семерич підписав контракт з командою NCAA

Український форвард Владислав Семерич продовжить кар’єру у команді першого дивізіону NCAA. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

21-літній гравець підписав контакт з командою University of Detroit Mercy Men. В новій команді українець виступатиме під номером 15.

«Детройт» в минулому сезоні в конференції Horizon League виграв 17 матчів з 32, зайняв третє місце в регулярному чемпіонаті, а далі дійшов до фіналу плейоф конференції, зупинившись в кроці від виходу до Березневого шаленства. Востаннє команда грала у Березневому шаленстві у 2012 році.

Семерич в цьому сезоні грав за команду коледжу Indian Hills Community зі штату Айова. В 29 матчах у середньому набирав 5.8 очка, 4.5 підбирання та 0.6 передачі.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)