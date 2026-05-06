Хохоник третій сезон поспіль став найкращим асистентом баскетбольної Суперліги

Третій сезон поспіль найкращим асистентом Суперліги стає розігруючий Андрій Хохоник. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У цьому сезоні, виступаючи за «Харківські Соколи», Хохоник віддавав у середньому 8.1 передачі за матч у 31 грі.

Хохоник суттєво випередив найближчого переслідувача – захисника «Черкаських Мавп» Лєва Кошеватського, який у середньому набирав 6.7 асиста за гру. Третє місце посів розігруючий чемпіонів України «Дніпра» Михайло Горобченко – 5.4 передачі за матч.

Топ-5 Суперліги за передачами

Андрій Хохоник (Харківські Соколи) – 8.1 передачі Лєв Кошеватський (Черкаські Мавпи) – 6.7 передач Михайло Горобченко (Дніпро) – 5.4 передачі Єгор Сушкін (Київ-Баскет) – 4.6 передачі Сергій Старцев (Прикарпаття-Говерла) – 4.3 передач

Хохоник став першим гравцем в історії, який три сезони поспіль очолює список найкращих асистентів Суперліги. Його показник у 8.06 передачі за гру трохи поступився тогорічному, але все одно увійшов до топ-5 з моменту ведення статистики.

Кращі за передачами гравці Суперліги минулих сезонів

2025/26 – Андрій Хохоник (Харківські Соколи) – 8.06

2024/25 – Андрій Хохоник (Запоріжжя) – 8.59

2023/24 – Андрій Хохоник (Запоріжжя) – 7.78

2022/23 – Михайло Горобченко (Політехніка-Галичина) – 6.39

2021/22 – Ді Джей Купер (Дніпро) – 10.04

2020/21 – Майкл Кеффі (Запоріжжя) – 7.53

2019/20 – Денис Лукашов (Прометей) – 6.42

2018/19 – Брюс Мессі (Одеса) – 8.43

2017/18 – Клим Артамонов (БІПА-Одеса) – 7.21

2016/17 – Клим Артамонов (БІПА) – 6.17

2015/16 – Андрій Лебединцев (Інфіз) – 7.68

2014/15 – Кемерон Ранделс (Черкаські Мавпи) – 6.45

2013/14 – Пол Ділейні (Хімік) – 6.21

2012/13 – Лінн Грір (Азовмаш) – 7.15

2011/12 – Дарел Мітчелл (Хімік) – 5.95

2010/11 – Стівен Буртт (Дніпро) – 5.47

2009/10 – Джейсон Кроу (Дніпро) – 7.78

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)