Лукашов проти Сидорова. У чемпіонаті Латвії з баскетболу відбулося українське дербі

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Лукашов відіграв 24 хвилини, набрав 9 очок, зібрав 4 підбирання, віддав 5 передач

«Рігас Зеллі» Дениса Лукашова обіграв «ВЕФ Ригу» Іллі Сидорова

В чемпіонаті Латвії відбувся другий матч бронзової серії між командами українців – «Рігас Зеллі» Дениса Лукашова обіграв «ВЕФ Ригу» Іллі Сидорова 112:100 і зрівняв рахунок в серії 1:1. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Денис Лукашов відіграв 24 хвилини, набрав 9 очок (1/2 двоочкові, 2/2 триочкові, 1/2 штрафні), зібрав 4 підбирання, віддав 5 передач, зробив 1 перехоплення при 5 фолах.

Ілля Сидоров зіграв 8 хвилин, очок не набрав (0/1 триочкові), зібрав 1 підбір, віддав 4 передачі, зробив 1 перехоплення.

У Румунії «Рапід» з перемоги розпочав серію за 5-8 місця проти «Аржеш Пітешті» – 96:77.

Олександр Липовий провів на майданчику 15 хвилин, набрав 5 очок (0/1 двоочкові, 1/3 триочкові, 2/2 штрафні), зібрав 3 підбирання, віддав 1 передачу, зробив 1 перехоплення при 1 втраті та 3 фолах.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Південна Корея профінансує вболівальників для футбольного клубу з КНДР
