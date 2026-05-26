Знаменитий ексзахисник «Барселони» похизувався двома футболками «Динамо» в колекції

Антон Федорців
Олександр Сирота (праворуч) проти «Барселони»
фото: ФК «Динамо»
Прізвища здивують навіть завзятих уболівальників столичного гранда

Колишній оборонець іспанської «Барселони» Жерар Піке влаштував огляд своєї колекції та показав одразу дві футболки київського «Динамо». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Ibai.

Іспанець показав найпам'ятніші екземпляри в своєму мінімузеї. За роки ігрової кар'єри Піке зібрав півтисячі футболок суперників і партнерів по командах. На чільних місцях у колекції опинилася амуніція Кріштіану Роналду, Андреа Пірло, Неймара. Вейна Руні та ще кількох зіірок.

Інші футболки ексцентрбек «Барси» та збірної Іспанії зберігає запакованими. Разом із блогером він влаштував «розпакування». До нього потрапили відразу дві футболки «Динамо» кількарічної давності.

Зокрема, на відео потрапила амуніція оборонця Олександра Сироти та нападника Владислава Супряги. Проти першого Піке зіграв у сезоні 2021/22 Ліги чемпіонів. Натомість з другим перетнувся в головному єврокубку двічі – в кампанії 2020/21 та в наступній.

«Яка гарна футболка київського «Динамо», – в унісон заявили колишній футболіст та його гість-блогер, коли їм потрапило до рук екіпірування вітчизняного гранда.

До слова, французький «Монако» близький до купівлі колишнього вундеркінда іспанської «Барселони» Ансу Фаті. Нападник провів цей сезон у складі княжого клубу на правах оренди. Монегаски задоволені рівнем вінгера та прагнуть повноцінного трансферу.

Нагадаємо, легенда «Барселони» Рафаель Маркес очолить збірну Мексики після Чемпіонату світу. Майбутнє призначення підтвердив директор Федерації футболу Мексики Дуїліо Давіно. Контракт із фахівцем асоціація вже уклала.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК Барселона Владислав Супряга Олександр Сирота Жерар Піке

