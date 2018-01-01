Кубок Англії. «Ліверпуль» програв «Вест Бромвічу» та вилетів з турніру

З перших хвилин вже було забито 3 голи

«Ліверпуль» на власному полі поступився «Вест Бромвічу» (2:3) в 1/16 фіналу Кубка Англії та вилетів з турніру. Вже на 5 хвилині Фірміно вивів «Ліверпуль» вперед, однак через 71 секунду Родрігес зрівняв рахунок. Ще через 4 хвилини Джей вивів «Вест Бромвіч» вперед, а під завісу першого тайму автогол



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«Ліверпуль» – «Вест Бромвіч»

З перших хвилин вже було забито 3 голи

«Ліверпуль» на власному полі поступився «Вест Бромвічу» (2:3) в 1/16 фіналу Кубка Англії та вилетів з турніру.

Вже на 5 хвилині Фірміно вивів «Ліверпуль» вперед, однак через 71 секунду Родрігес зрівняв рахунок. Ще через 4 хвилини Джей вивів «Вест Бромвіч» вперед, а під завісу першого тайму автогол Матіпа закріпив перевагу «дроздів». Перед цим Фірміно, не реалізувавши пенальті, втратив шанс відновити рівновагу.

«Мерсисайдці» зусиллями Салаха скоротили відставання до мінімуму, але вирвати нічию та здобути право на перегравання не зуміли. Отож, «Ліверпуль» припиняє участь у Кубку Англії, а «Вест Бром» проходить в 1/8 фіналу.

Кубок Англії

1/16 фіналу

«Ліверпуль» – «Вест Бромвіч» – 2:3

Голи: Фірміно(5), Салах(78) – Родрігес(7, 11), Матіп(45+2а.)

Джерело: Футбол 24