Кубок Англії. «Тоттенгем» став останнім учасником 1/8 фіналу
- Сьогодні, 08:42
-
Розсилка
«Манчестер Сіті», «Челсі», «Манчестер Юнайтед» і «Тоттенгем» – головні претенденти на перемогу у турнірі
У середу, 7 лютого, стали відомі всі учасники 1/8 фіналу футбольного Кубка Англії сезону-2017/18.
Останнім путівку у дану стадію оформив «Тоттенгем», який без особливих зусиль впорався вдома з «Ньюпорт Каунті».
При цьому «шпори» грали далеко не основним складом.
Кубок Англії з футболу сезону-2017/18
Матч 1/16 фіналу
«Тоттенгем» – «Ньюпорт Каунті» – 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 – Батлер (26, а/гол), 2:0 – Ламела (34)
«Тоттенгем»: Ворм, Алдервейрелд, Роуз (Вокер-Пітерс, 86), Ор’є, Фойт, Сіссоко, Вінкс, Ваньяма (Аллі, 78), Ламела, Сон Хин Мін (Еріксен, 61), Льоренте.
Отож, в 1/8 фіналу зіграють наступні пари:
«Віган» – «Манчестер Сіті»
«Челсі» – «Халл Сіті»
«Вест Бромвіч» – «Саутгемптон»
«Шеффілд Венсдей» – «Свонсі»
«Лестер» – «Шеффілд Юнайтед»
«Рочдейл» – «Тоттенгем»
«Гаддерсфілд» – «Манчестер Юнайтед»
«Брайтон» – «Ковентрі»