Кубок Англії. «Тоттенгем» став останнім учасником 1/8 фіналу

«Манчестер Сіті», «Челсі», «Манчестер Юнайтед» і «Тоттенгем» – головні претенденти на перемогу у турнірі

У середу, 7 лютого, стали відомі всі учасники 1/8 фіналу футбольного Кубка Англії сезону-2017/18. Останнім путівку у дану стадію оформив «Тоттенгем», який без особливих зусиль впорався вдома з «Ньюпорт Каунті». При цьому «шпори» грали далеко не основним складом. Кубок Англії з футболу сезону-2017/18 Матч 1/16