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    Кубок Англії. «Тоттенгем» став останнім учасником 1/8 фіналу

    «Манчестер Сіті», «Челсі», «Манчестер Юнайтед» і «Тоттенгем» – головні претенденти на перемогу у турнірі
    У середу, 7 лютого, стали відомі всі учасники 1/8 фіналу футбольного Кубка Англії сезону-2017/18. Останнім путівку у дану стадію оформив «Тоттенгем», який без особливих зусиль впорався вдома з «Ньюпорт Каунті». При цьому «шпори» грали далеко не основним складом. Кубок Англії з футболу сезону-2017/18 Матч 1/16
    • Сьогодні, 08:42
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    Фото ФК &laquo;Тоттенгем&raquo;
    Фото ФК «Тоттенгем»

    «Манчестер Сіті», «Челсі», «Манчестер Юнайтед» і «Тоттенгем» – головні претенденти на перемогу у турнірі

    У середу, 7 лютого, стали відомі всі учасники 1/8 фіналу футбольного Кубка Англії сезону-2017/18.

    Останнім путівку у дану стадію оформив «Тоттенгем», який без особливих зусиль впорався вдома з «Ньюпорт Каунті».

    При цьому «шпори» грали далеко не основним складом.

    Кубок Англії з футболу сезону-2017/18

    Матч 1/16 фіналу

    «Тоттенгем» – «Ньюпорт Каунті» – 2:0 (2:0)

    Голи: 1:0 – Батлер (26, а/гол), 2:0 – Ламела (34)

    «Тоттенгем»: Ворм, Алдервейрелд, Роуз (Вокер-Пітерс, 86), Ор’є, Фойт, Сіссоко, Вінкс, Ваньяма (Аллі, 78), Ламела, Сон Хин Мін (Еріксен, 61), Льоренте.

    Отож, в 1/8 фіналу зіграють наступні пари:

    «Віган» – «Манчестер Сіті»

    «Челсі» – «Халл Сіті»

    «Вест Бромвіч» – «Саутгемптон»

    «Шеффілд Венсдей» – «Свонсі»

    «Лестер» – «Шеффілд Юнайтед»

    «Рочдейл» – «Тоттенгем»

    «Гаддерсфілд» – «Манчестер Юнайтед»

    «Брайтон» – «Ковентрі»

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