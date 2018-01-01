Кубок Девіса. Став відомий склад збірної України на домашній матч проти Швеції

Матчі відбудуться 2-3 лютого

Федерація тенісу України опублікувала склад учасників майбутнього поєдинку в Дніпрі. Матчева зустріч «синьо-жовтих» у Першій групі Євро-Африканської зони проти шведської команди відбудеться 2-3 лютого в ВТК «Мегарон». Для глядачів вхід на трибуни буде безкоштовним. Капітан національної збірної України - Андрій Медведєв.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ілля Марченко та Сергій Стаховський. Фото: БТУ

Матчі відбудуться 2-3 лютого

Федерація тенісу України опублікувала склад учасників майбутнього поєдинку в Дніпрі.

Матчева зустріч «синьо-жовтих» у Першій групі Євро-Африканської зони проти шведської команди відбудеться 2-3 лютого в ВТК «Мегарон».

Для глядачів вхід на трибуни буде безкоштовним.

Капітан національної збірної України - Андрій Медведєв.

Склад української команди:

- Сергій Стaховський,

- Ілля Мaрченко,

- Артем Смирнов,

- Денис Молчанов,

- Олексій Крутих.

Нагадаємо, що наша збірна завершила сезон 2017-го року на 28-му місці в заліку націй, опустившись на вісім рядків у порівнянні з результатом 2016 року.

У минулому сезоні «синьо-жовті» під керівництвом нового капітана Андрія Медведєва відіграли дві зустрічі: зазнали поразки від збірної Португалії і оформили перемогу над командою Ізраїлю в рамках матчів Першої групи Євро-Африканської зони.

Джерело: btu.org.ua