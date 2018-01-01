Кубок Девіса. Став відомий склад збірної України на домашній матч проти Швеції
- Сьогодні, 17:25
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Матчі відбудуться 2-3 лютого
Федерація тенісу України опублікувала склад учасників майбутнього поєдинку в Дніпрі.
Матчева зустріч «синьо-жовтих» у Першій групі Євро-Африканської зони проти шведської команди відбудеться 2-3 лютого в ВТК «Мегарон».
Для глядачів вхід на трибуни буде безкоштовним.
Капітан національної збірної України - Андрій Медведєв.
Склад української команди:
- Сергій Стaховський,
- Ілля Мaрченко,
- Артем Смирнов,
- Денис Молчанов,
- Олексій Крутих.
Нагадаємо, що наша збірна завершила сезон 2017-го року на 28-му місці в заліку націй, опустившись на вісім рядків у порівнянні з результатом 2016 року.
У минулому сезоні «синьо-жовті» під керівництвом нового капітана Андрія Медведєва відіграли дві зустрічі: зазнали поразки від збірної Португалії і оформили перемогу над командою Ізраїлю в рамках матчів Першої групи Євро-Африканської зони.
Джерело: btu.org.ua