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    Кубок Девіса. Став відомий склад збірної України на домашній матч проти Швеції

    Матчі відбудуться 2-3 лютого
    Федерація тенісу України опублікувала склад учасників майбутнього поєдинку в Дніпрі. Матчева зустріч «синьо-жовтих» у Першій групі Євро-Африканської зони проти шведської команди відбудеться 2-3 лютого в ВТК «Мегарон». Для глядачів вхід на трибуни буде безкоштовним. Капітан національної збірної України - Андрій Медведєв.
    • Сьогодні, 17:25
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    Ілля Марченко та Сергій Стаховський. Фото: БТУ
    Ілля Марченко та Сергій Стаховський. Фото: БТУ

    Матчі відбудуться 2-3 лютого

    Федерація тенісу України опублікувала склад учасників майбутнього поєдинку в Дніпрі.

    Матчева зустріч «синьо-жовтих» у Першій групі Євро-Африканської зони проти шведської команди відбудеться 2-3 лютого в ВТК «Мегарон».

    Для глядачів вхід на трибуни буде безкоштовним.

    Капітан національної збірної України - Андрій Медведєв.

    Склад української команди:
    - Сергій Стaховський,
    - Ілля Мaрченко,
    - Артем Смирнов,
    - Денис Молчанов,
    - Олексій Крутих.

    Нагадаємо, що наша збірна завершила сезон 2017-го року на 28-му місці в заліку націй, опустившись на вісім рядків у порівнянні з результатом 2016 року.

    У минулому сезоні «синьо-жовті» під керівництвом нового капітана Андрія Медведєва відіграли дві зустрічі: зазнали поразки від збірної Португалії і оформили перемогу над командою Ізраїлю в рамках матчів Першої групи Євро-Африканської зони.

    Джерело: btu.org.ua

    Сергій Стаховський теніс Збірна України Ілля Марченко Денис Молчанов Кубок Девіса
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