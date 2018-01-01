  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Кубок Федерації. Наступним суперником збірної України буде Канада

    Відбулося жеребкування матчів плей-офф Другої Світової групи тенісного Кубка Федерації
    Жіноча збірна України з тенісу отримала наступного суперника у розіграші Кубка Федерації 2018 року. Супротивницями українок будуть канадки, а зустріч відбудеться 21-22 квітня у Канаді. #FedCup World Group II play-off draw: Ukraine v Canada in Canada — Fed Cup (@FedCup) 13 лютого 2018 р. Це буде другий поєдинок для цих команд.
    • Сьогодні, 13:43
    • Розсилка
    Тенісний кубок Федерації
    Тенісний кубок Федерації

    Відбулося жеребкування матчів плей-офф Другої Світової групи тенісного Кубка Федерації

    Жіноча збірна України з тенісу отримала наступного суперника у розіграші Кубка Федерації 2018 року.

    Супротивницями українок будуть канадки, а зустріч відбудеться 21-22 квітня у Канаді.

    Це буде другий поєдинок для цих команд. Вперше ці збірні зустрілися у 2013 році у Києві. Тоді на ґрунті гості перемогли з рахунком 3:2.

    Еліна Світоліна у минулій зустрічі виграла обидва матчі в одиночному розряді. А от Леся Цуренко двічі поступилася. Все вирішувалося у парному поєдинку, де український дует поступився у двох сетах.

    У нинішньому році і Україна, і Канада програли свої стартові матчі у Другій Світовій групі. Як відомо, українки поступилися 2:3 Австралії, а канадки зазнали поразки 1:3 від Румунії.

    Інші пари плей-офф Другої Світової групи виглядають наступним чином:

    Росія – Латвія
    Іспанія – Парагвай
    Японія – Великобританія

    А у плей-офф Першої Світової групи зіграють:

    Білорусь – Словаччина
    Румунія – Швейцарія
    Австралія – Нідерланди
    Італія – Бельгія

    теніс Канада Еліна Світоліна Леся Цуренко Збірна України жеребкування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ