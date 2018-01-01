Кубок Федерації. Наступним суперником збірної України буде Канада

Відбулося жеребкування матчів плей-офф Другої Світової групи тенісного Кубка Федерації

Жіноча збірна України з тенісу отримала наступного суперника у розіграші Кубка Федерації 2018 року. Супротивницями українок будуть канадки, а зустріч відбудеться 21-22 квітня у Канаді. #FedCup World Group II play-off draw: Ukraine v Canada in Canada — Fed Cup (@FedCup) 13 лютого 2018 р. Це буде другий поєдинок для цих команд.



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Тенісний кубок Федерації

Відбулося жеребкування матчів плей-офф Другої Світової групи тенісного Кубка Федерації

Жіноча збірна України з тенісу отримала наступного суперника у розіграші Кубка Федерації 2018 року.

Супротивницями українок будуть канадки, а зустріч відбудеться 21-22 квітня у Канаді.

#FedCup World Group II play-off draw: Ukraine v Canada in Canada — Fed Cup (@FedCup) 13 лютого 2018 р.

Це буде другий поєдинок для цих команд. Вперше ці збірні зустрілися у 2013 році у Києві. Тоді на ґрунті гості перемогли з рахунком 3:2.

Еліна Світоліна у минулій зустрічі виграла обидва матчі в одиночному розряді. А от Леся Цуренко двічі поступилася. Все вирішувалося у парному поєдинку, де український дует поступився у двох сетах.

У нинішньому році і Україна, і Канада програли свої стартові матчі у Другій Світовій групі. Як відомо, українки поступилися 2:3 Австралії, а канадки зазнали поразки 1:3 від Румунії.

Інші пари плей-офф Другої Світової групи виглядають наступним чином:

Росія – Латвія

Іспанія – Парагвай

Японія – Великобританія

А у плей-офф Першої Світової групи зіграють:

Білорусь – Словаччина

Румунія – Швейцарія

Австралія – Нідерланди

Італія – Бельгія