Саме це тріо і є головними фаворитами на перемогу у турнірі

«Ліон» – ще один фаворит, який оформив путівку у чвертьфінал Кубка Франції з футболу сезону-2017/18. «Олімпійці» у зустрічі 1/8 фіналу на виїзді мінімально обіграли «Монпельє». Таким чином, «Ліон» вийшов у наступну стадію слідом за «Марселем» і «ПСЖ». Зауважимо, що



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Фекір. Фото ФК «Ліон»

Саме це тріо і є головними фаворитами на перемогу у турнірі

«Ліон» – ще один фаворит, який оформив путівку у чвертьфінал Кубка Франції з футболу сезону-2017/18.

«Олімпійці» у зустрічі 1/8 фіналу на виїзді мінімально обіграли «Монпельє».

Таким чином, «Ліон» вийшов у наступну стадію слідом за «Марселем» і «ПСЖ».

Зауважимо, що саме «Ліон» вибив «Монако» на попередній стадії.

Уже визначилися сім чвертьфіналістів з восьми.

Кубок Франції з футболу сезону-2017/18

Матчі 1/8 фіналу

«Ланс» – «Труа» – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Сантамарія (70)

«Метц» – «Кан» – 2:2 (0:0, 1:1, 0:0), по пен. – 2:3

Голи: 0:1 – Ставицьки (51), 1:1 – Ньян (85), 2:1 – Ру (108), 2:2 – Діоманде (114)

«Монпельє» – «Ліон» – 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 – Корне (13), 1:1 – Іконе (22), 1:2 – Фекір (27, пен)

«Ліон»: Антоні Лопеш, Діакабі, Тете, Марсал, Марсело, Корне, Тузар, Депай, Траоре, Фекір, Феррі (Ндомбеле, 70)