Кубок Франції. «Ліон» слідом за «Марселем» і «ПСЖ» вийшов у чвертьфінал
- Сьогодні, 09:14
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Саме це тріо і є головними фаворитами на перемогу у турнірі
«Ліон» – ще один фаворит, який оформив путівку у чвертьфінал Кубка Франції з футболу сезону-2017/18.
«Олімпійці» у зустрічі 1/8 фіналу на виїзді мінімально обіграли «Монпельє».
Таким чином, «Ліон» вийшов у наступну стадію слідом за «Марселем» і «ПСЖ».
Зауважимо, що саме «Ліон» вибив «Монако» на попередній стадії.
Уже визначилися сім чвертьфіналістів з восьми.
Кубок Франції з футболу сезону-2017/18
Матчі 1/8 фіналу
«Ланс» – «Труа» – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Сантамарія (70)
«Метц» – «Кан» – 2:2 (0:0, 1:1, 0:0), по пен. – 2:3
Голи: 0:1 – Ставицьки (51), 1:1 – Ньян (85), 2:1 – Ру (108), 2:2 – Діоманде (114)
«Монпельє» – «Ліон» – 1:2 (1:2)
Голи: 0:1 – Корне (13), 1:1 – Іконе (22), 1:2 – Фекір (27, пен)
«Ліон»: Антоні Лопеш, Діакабі, Тете, Марсал, Марсело, Корне, Тузар, Депай, Траоре, Фекір, Феррі (Ндомбеле, 70)