Кубок Франції. «Ліон» вибиває «Монако», «ПСЖ» і «Марсель» виходять в 1/8 фіналу

«ПСЖ» переміг «Генгам», а «Марсель» – «Епіналь»

«Ліон» переграв «Монако» у матчі 1/16 фіналу Кубку Франції сезону-2017/18. Автором переможного м’яча став нападник Маріано Діас, який минулого літа був придбаний «ткачами» у «Реала». Водночас, «ПСЖ» обіграв «Генгам» з рахунком 4:2 та вийшов в 1/8 фіналу турніру. Кубок