Кубок Франції. «Ліон» вибиває «Монако», «ПСЖ» і «Марсель» виходять в 1/8 фіналу
- Сьогодні, 09:57
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Розсилка
«ПСЖ» переміг «Генгам», а «Марсель» – «Епіналь»
«Ліон» переграв «Монако» у матчі 1/16 фіналу Кубку Франції сезону-2017/18.
Автором переможного м’яча став нападник Маріано Діас, який минулого літа був придбаний «ткачами» у «Реала».
Водночас, «ПСЖ» обіграв «Генгам» з рахунком 4:2 та вийшов в 1/8 фіналу турніру.
Кубок Франції з футболу сезону-2017/18
1/16 фіналу
«Монако» – «Ліон» – 2:3 (1:2)
Голи: 1:0 – Йоветич (13), 1:1 – Траоре (21), 1:2 – Діас (25), 1:3 – Діас (55), 2:3 – Маркуш Лопеш (71)
«Монако»: Бенальо (Сі, 46), Раджі (Тілеманс, 63), Глик, Сідібе, Фабіньо, Туре, Н’Дорам, Маркуш Лопеш, Фалькао (Геззаль, 70), Йоветич, Кейта
«Ліон»: Антоні Лопеш, Марсело, Тете, Діакабі, Марсал, Депа, Феррі, Тузара, Ндомбеле, Траоре (Корне, 76), Діас (Ауа, 86)
«ПСЖ» – «Генгам» – 4:2 (2:1)
Голи: 1:0 – Рабьо (21), 2:0 – До (25, а/гол), 2:1 – Тюрам (33, пен), 3:1 – Пасторе (64), 3:2 – Н’Гбакото (75), 4:2 – Маркіньос (89)
«ПСЖ»: Трапп, Берчіче, Меньє, Маркіньос, Кімпембе, Пасторе, Дракслер (Нкунку, 78), Рабьо, Ло Сельсо, Кавані, Ді Марія
«Епіналь» – «Марсель» – 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 – Жермен (73), 0:2 – Сансон (90)