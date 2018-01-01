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    Кубок Франції. «Марсель» забив дев'ять голів клубу Ліги 2, «ПСЖ» переграв «Сошо»

    6 лютого відбулися матчі 1/8 фіналу Кубка Франції
    У вівторок, 6 лютого, відбулося два матчі 1/8 фіналу Кубку Франції з футболу. Так, «Марсель» не залишив шансів «Бур-ан-Брессу», «Сошо» без шансів програв «ПСЖ». Зазначимо, що «Марсель» забив своєму супернику дев'ять голів. Ця перемога стала для клубу найбільшою з 12 грудня 1948 року.
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    &laquo;Бур-ан-Бресс&raquo;&nbsp;-&nbsp;&laquo;Марсель&raquo;&nbsp;0:9. Фото: Getty Images
    «Бур-ан-Бресс» - «Марсель» 0:9. Фото: Getty Images

    6 лютого відбулися матчі 1/8 фіналу Кубка Франції

    У вівторок, 6 лютого, відбулося два матчі 1/8 фіналу Кубку Франції з футболу.

    Так, «Марсель» не залишив шансів «Бур-ан-Брессу», «Сошо» без шансів програв «ПСЖ».

    Зазначимо, що «Марсель» забив своєму супернику дев'ять голів.

    Ця перемога стала для клубу найбільшою з 12 грудня 1948 року.

    Тоді «Марсель» обіграв в Кубку «Шамбері» (10:1).

    Кубок Франції з футболу

    1/8 фіналу

    «Бур-ан-Бресс» - «Марсель» 0:9 (0:5)

    Голи: 0:1 - Луїс Густаво (10), 0:2 - Пайєт (13, пен), 0:3 - Окампос (16), 0:4 - Мітроглу (20), 0:5 - Мітроглу (40), 0:6 - Окампос (48), 0:7 - Окампос (71), 0:8 - Мітроглу (81), 0:9 - Н'Жі (89, пен)

    «Сошо» - «ПСЖ» 1:4 (1:2)

    Голи: 0:1 - Ді Марія (1), 1:1 - Мартен (13), 1:2 - Кавані (27), 1:3 - Ді Марія (58), 1:4 - Ді Марія (62)

    «ПСЖ»:  Трапп, Тіаго Сілва, Кімпембе, Курзава, Меньє, Дракслер, Ді Марія, Діарра (Мотта, 73), Верратті (Пасторе, 68), Мбаппе, Кавані (Дані Алвес, 68)

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