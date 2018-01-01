Кубок Франції. «Марсель» забив дев'ять голів клубу Ліги 2, «ПСЖ» переграв «Сошо»
- Сьогодні, 08:02
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6 лютого відбулися матчі 1/8 фіналу Кубка Франції
У вівторок, 6 лютого, відбулося два матчі 1/8 фіналу Кубку Франції з футболу.
Так, «Марсель» не залишив шансів «Бур-ан-Брессу», «Сошо» без шансів програв «ПСЖ».
Зазначимо, що «Марсель» забив своєму супернику дев'ять голів.
Ця перемога стала для клубу найбільшою з 12 грудня 1948 року.
Тоді «Марсель» обіграв в Кубку «Шамбері» (10:1).
Кубок Франції з футболу
1/8 фіналу
«Бур-ан-Бресс» - «Марсель» 0:9 (0:5)
Голи: 0:1 - Луїс Густаво (10), 0:2 - Пайєт (13, пен), 0:3 - Окампос (16), 0:4 - Мітроглу (20), 0:5 - Мітроглу (40), 0:6 - Окампос (48), 0:7 - Окампос (71), 0:8 - Мітроглу (81), 0:9 - Н'Жі (89, пен)
«Сошо» - «ПСЖ» 1:4 (1:2)
Голи: 0:1 - Ді Марія (1), 1:1 - Мартен (13), 1:2 - Кавані (27), 1:3 - Ді Марія (58), 1:4 - Ді Марія (62)
«ПСЖ»: Трапп, Тіаго Сілва, Кімпембе, Курзава, Меньє, Дракслер, Ді Марія, Діарра (Мотта, 73), Верратті (Пасторе, 68), Мбаппе, Кавані (Дані Алвес, 68)