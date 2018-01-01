Кубок Франції. «Марсель» забив дев'ять голів клубу Ліги 2, «ПСЖ» переграв «Сошо»

6 лютого відбулися матчі 1/8 фіналу Кубка Франції

У вівторок, 6 лютого, відбулося два матчі 1/8 фіналу Кубку Франції з футболу. Так, «Марсель» не залишив шансів «Бур-ан-Брессу», «Сошо» без шансів програв «ПСЖ». Зазначимо, що «Марсель» забив своєму супернику дев'ять голів. Ця перемога стала для клубу найбільшою з 12 грудня 1948 року.