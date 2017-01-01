Кубок IBU. Українська команда стала четвертою у змішаній естафеті

У Ленцерхайді збірна України більшу частину гонки йшла у призовій трійці, але у підсумку все-таки не зуміла піднятися на подіум

Юлія Журавок після свого другого рубежу пішла лідером, а стрільбу стоячи пройшла всього за 26 секунд з додатковим патроном. Однак останнє коло оголило проблеми команди у фізичній готовності. З 26-ти секунд, які Юля ходом програла найшвидшій суперниці, 17 були упущені саме на останньому відрізку дистанції, інформує офіційний сайт Федерації біатлону



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Юлія Журавок. Фото ФБУ

У Ленцерхайді збірна України більшу частину гонки йшла у призовій трійці, але у підсумку все-таки не зуміла піднятися на подіум

Юлія Журавок після свого другого рубежу пішла лідером, а стрільбу стоячи пройшла всього за 26 секунд з додатковим патроном. Однак останнє коло оголило проблеми команди у фізичній готовності.

З 26-ти секунд, які Юля ходом програла найшвидшій суперниці, 17 були упущені саме на останньому відрізку дистанції, інформує офіційний сайт Федерації біатлону України.

Проте, Марія Панфілова, яка прийняла естафету третьою з 8-секундним відставанням від лідерів, на своєму етапі зробила все, щоб команда зберігала шанси навіть на перемогу.

10 точних пострілів вивели Україну у лідери після стійки з перевагою у 12 секунд. Але знову швидкість на колі була невисокою, і відставання на екваторі гонки від росіян складало 2,5 секунди.

Максим Івко, хоча і пройшов рубежі всього з двома запасними патронами, боротьбу у гонці для нашої команди помітно ускладнив. Після третього етапу наша команда вже не замислювалася про перші позиції, а змушена була озиратися назад, де у боротьбу за подіум включилися збірні Німеччини та Норвегії.

Андрію Доценку треба було доводити, чи готовий він складати конкуренцію спортсменам основної команди за право виступати на Кубку світу. Гонка показала, що роботи ще дуже багато. Андрій змушений був іти на два штрафні кола.

Завданням на останні кілометри було - не впустити п'яту позицію, з чим Доценко успішно впорався. До того ж, п'яте місце вже після фінішу перетворилося на четверте через дискваліфікацію збірної Норвегії.

Кубок IBU з біатлону

Етап у Ленцерхайді, Швейцарія

Змішана естафета

1. Франція (0+6) - 1:15:40.8

2. Росія (1+8) - +1:55.3

3. Німеччина (1+11) - +2:32.8

4. Україна (2+8) - +4:04.2