У Ленцерхайді стартував другий етап Кубку IBU з біатлону сезону-2017/18

Серед учасників змішаної одиночної естафети була й українська пара Ольга Абрамова - Артем Тищенко, інформує офіційний сайт Федерації біатлону України. І був цей дует навіть серед претендентів на подіум. До того моменту, як на третьому етапі Ольга Абрамова не впоралася з однією мішенню у стійці, а потім не зуміла закрити її трьома запасними



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Артем Тищенко. Фото ФБУ

У Ленцерхайді стартував другий етап Кубку IBU з біатлону сезону-2017/18

Серед учасників змішаної одиночної естафети була й українська пара Ольга Абрамова - Артем Тищенко, інформує офіційний сайт Федерації біатлону України.

І був цей дует навіть серед претендентів на подіум. До того моменту, як на третьому етапі Ольга Абрамова не впоралася з однією мішенню у стійці, а потім не зуміла закрити її трьома запасними патронами.

Коло штрафу відразу відкинуло українську команду на сьоме місце, а відставання від лідерів зросло більш ніж до хвилини.

На заключному відрізку Артем Тищенко зумів відіграти одну позицію, фінішувавши шостим і тим самим поліпшивши командний результат двотижневої давності у Шушені на три рядки.

Перемогу у гонці здобув норвезький дует Текла Брюн-Лі - Ветле-Сьястад Крістіансен, які йшли у лідерах більшу частину дистанції. Команді Франції навіть коло штрафу не завадило фінішувати другою.

А серед курйозів гонки на протилежному полюсі - збірна Хорватії, знята в якості колової після хвилинного відставання ходом на першому ж колі, після стрільби лежачи з трьома колами штрафу.

Кубок IBU з біатлону

Етап у Ленцерхайді, Швейцарія

Одиночна змішана естафета

1. Норвегія (0+4) - 35:56.3

2. Франція (1+8) - +8.5

3. Росія (0+8) - +33.5

4. Австрія (0+7) - +57.1

5. Швеція (0+3) - +1:06.8

6. Україна (1+8) - +1:49.7