Кубок IBU. В одиночній змішаній естафеті українці фінішували шостими
- Сьогодні, 16:28
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Розсилка
У Ленцерхайді стартував другий етап Кубку IBU з біатлону сезону-2017/18
Серед учасників змішаної одиночної естафети була й українська пара Ольга Абрамова - Артем Тищенко, інформує офіційний сайт Федерації біатлону України.
І був цей дует навіть серед претендентів на подіум. До того моменту, як на третьому етапі Ольга Абрамова не впоралася з однією мішенню у стійці, а потім не зуміла закрити її трьома запасними патронами.
Коло штрафу відразу відкинуло українську команду на сьоме місце, а відставання від лідерів зросло більш ніж до хвилини.
На заключному відрізку Артем Тищенко зумів відіграти одну позицію, фінішувавши шостим і тим самим поліпшивши командний результат двотижневої давності у Шушені на три рядки.
Перемогу у гонці здобув норвезький дует Текла Брюн-Лі - Ветле-Сьястад Крістіансен, які йшли у лідерах більшу частину дистанції. Команді Франції навіть коло штрафу не завадило фінішувати другою.
А серед курйозів гонки на протилежному полюсі - збірна Хорватії, знята в якості колової після хвилинного відставання ходом на першому ж колі, після стрільби лежачи з трьома колами штрафу.
Кубок IBU з біатлону
Етап у Ленцерхайді, Швейцарія
Одиночна змішана естафета
1. Норвегія (0+4) - 35:56.3
2. Франція (1+8) - +8.5
3. Росія (0+8) - +33.5
4. Австрія (0+7) - +57.1
5. Швеція (0+3) - +1:06.8
6. Україна (1+8) - +1:49.7