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    Кубок Іспанії. «Атлетико» та «Валенсія» стали першими чвертьфіналістами

    Обидві команди досить переконливо обіграли своїх суперників
    У вівторок, 9 січня, визначилися перші чвертьфіналісти Кубку Іспанії-2017/18 з футболу. «Атлетико» вдруге розгромив «Льєйду». Цього разу з рахунком 4:0. Водночас, «Валенсія» не залишила шансів «Лас-Пальмасу». У першому матчі була зафіксована нічия 1:1, а у другому «кажани» вдома
    • Сьогодні, 09:29
    • Розсилка
    ФК &laquo;Атлетико&raquo;
    ФК «Атлетико»

    Обидві команди досить переконливо обіграли своїх суперників

    У вівторок, 9 січня, визначилися перші чвертьфіналісти Кубку Іспанії-2017/18 з футболу.

    «Атлетико» вдруге розгромив «Льєйду». Цього разу з рахунком 4:0.

    Водночас, «Валенсія» не залишила шансів «Лас-Пальмасу».

    У першому матчі була зафіксована нічия 1:1, а у другому «кажани» вдома розгромили суперників 4:0.

    Кубок Іспанії з футболу сезону-2017/18

    1/8 фіналу

    Матчі-відповідь

    «Атлетико» – «Льєйда Еспортіу» – 3:0 (0:0)

    Голи: 1:0 – Феррейра Карраско (57), 2:0 – Гамейро (74), 3:0 – Вітоло (81)

    «Атлетико»: Мойя, Савич, Хуанфран, Гонсалес, Люка Ернандес (Монторо, 46), Фернандес, Габі, Вітоло, Феррейра Карраско (Корреа, 61), Дієго Коста (Гамейро, 62), Торрес

    Перший матч – 4:0

    «Валенсія» – «Лас-Пальмас» – 4:0 (1:0)

    Голи: 1:0 – В’єтто (30), 2:0 – В’єтто (48), 3:0 – Максимович (54), 4:0 – В’єтто (66)

    «Валенсія»: Доменек, Рубен Везу, Тоні Лато, Монтойя, Габріел, Перейра, Кондогбія, Максимович (Парехо, 63), Начо Хіль (Ферран Торрес, 67), В’єтто (Родріго, 71), Дзадза

    Перший матч – 1:1

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