Кубок Іспанії. «Атлетико» та «Валенсія» стали першими чвертьфіналістами

Обидві команди досить переконливо обіграли своїх суперників

У вівторок, 9 січня, визначилися перші чвертьфіналісти Кубку Іспанії-2017/18 з футболу. «Атлетико» вдруге розгромив «Льєйду». Цього разу з рахунком 4:0. Водночас, «Валенсія» не залишила шансів «Лас-Пальмасу». У першому матчі була зафіксована нічия 1:1, а у другому «кажани» вдома