Кубок Іспанії. «Барселона» розгромила «Сельту» на шляху до чвертьфіналу. Інші матчі
- Сьогодні, 10:48
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Напередодні визначилися всі учасники 1/4 фіналу футбольного Кубка Іспанії
«Барселона», «Севілья» й «Еспаньйол» стали останніми учасниками 1/4 фіналу Кубку Іспанії-2017/18.
«Севілья» фактично вирішила свій прохід у наступний раунд ще у першому матчі з «Кадісом», але перемогла й у другому.
«Еспаньйол», після домашньої поразки 1:2 від «Леванте», створив диво на виїзді та пройшов далі.
А «Барселона» не залишила шансів «Сельті», яка вдома відстояла нічию.
Кубок Іспанії з футболу сезону-2017/18
Матчі 1/8 фіналу
Матчі-відповідь
«Барселона» – «Сельта» – 5:0 (4:0)
Голи: 1:0 – Мессі (13), 2:0 – Мессі (15), 3:0 – Альба (28), 4:0 – Суарес (31), 5:0 – Ракитич (87)
«Барселона»: Сіллессен, Піке (Вермален, 46), Альба, Нелсон Семеду, Маскерано, Ракитич, Бускетс, Андре Гомеш, Іньєста (Хосе Арнаїс, 63), Суарес, Мессі (Дембеле, 59)
Перший матч – 1:1
«Севілья» – «Кадіс» – 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 – Бен-Єддер (31), 2:0 – Корреа (54), 2:1 – Гарсія Рівера (86)
«Севілья»: Ріко, Кароль, Коршья, Лангле, Меркадо, Банега (Васкес, 73), Корреа, Сарабія, Гайс, Нзонзі (Пісарро, 83), Бен-Єддер (Муріель, 78)
Перший матч – 2:0
«Леванте» – «Еспаньйол» – 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 – Баптістао (14), 0:2 – Морено (34)
Перший матч – 2:1