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    Кубок Іспанії. «Барселона» розгромила «Сельту» на шляху до чвертьфіналу. Інші матчі

    Напередодні визначилися всі учасники 1/4 фіналу футбольного Кубка Іспанії
    «Барселона», «Севілья» й «Еспаньйол» стали останніми учасниками 1/4 фіналу Кубку Іспанії-2017/18. «Севілья» фактично вирішила свій прохід у наступний раунд ще у першому матчі з «Кадісом», але перемогла й у другому. «Еспаньйол», після домашньої поразки 1:2 від
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    Ліонель Мессі. ФК &laquo;Барселона&raquo;
    Ліонель Мессі. ФК «Барселона»

    Напередодні визначилися всі учасники 1/4 фіналу футбольного Кубка Іспанії

    «Барселона», «Севілья» й «Еспаньйол» стали останніми учасниками 1/4 фіналу Кубку Іспанії-2017/18.

    «Севілья» фактично вирішила свій прохід у наступний раунд ще у першому матчі з «Кадісом», але перемогла й у другому.

    «Еспаньйол», після домашньої поразки 1:2 від «Леванте», створив диво на виїзді та пройшов далі.

    А «Барселона» не залишила шансів «Сельті», яка вдома відстояла нічию.

    Кубок Іспанії з футболу сезону-2017/18

    Матчі 1/8 фіналу

    Матчі-відповідь

    «Барселона» – «Сельта» – 5:0 (4:0)

    Голи: 1:0 – Мессі (13), 2:0 – Мессі (15), 3:0 – Альба (28), 4:0 – Суарес (31), 5:0 – Ракитич (87)

    «Барселона»: Сіллессен, Піке (Вермален, 46), Альба, Нелсон Семеду, Маскерано, Ракитич, Бускетс, Андре Гомеш, Іньєста (Хосе Арнаїс, 63), Суарес, Мессі (Дембеле, 59)

    Перший матч – 1:1

    «Севілья» – «Кадіс» – 2:1 (1:0)

    Голи: 1:0 – Бен-Єддер (31), 2:0 – Корреа (54), 2:1 – Гарсія Рівера (86)

    «Севілья»: Ріко, Кароль, Коршья, Лангле, Меркадо, Банега (Васкес, 73), Корреа, Сарабія, Гайс, Нзонзі (Пісарро, 83), Бен-Єддер (Муріель, 78)

    Перший матч – 2:0

    «Леванте» – «Еспаньйол» – 0:2 (0:2)

    Голи: 0:1 – Баптістао (14), 0:2 – Морено (34)

    Перший матч – 2:1

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