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    Кубок Іспанії. «Реал» без Роналду мінімально переміг на виїзді «Леганес»

    Зустріч завершилася з рахунком 1:0
    Мадридський «Реал» виграв перший чвертьфінальний матч у «Леганеса» у Кубку Іспанії-2017/18. «Вершкові» на виїзді перемогли мінімально – 1:0. При цьому переможний м’яч Асенсіо забив за хвилину до завершення основного часу. Матч-відповідь відбудеться на «Саньяго Бернабеу» 24 січня.
    • Сьогодні, 16:23
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    ФК &laquo;Реал&raquo;
    ФК «Реал»

    Зустріч завершилася з рахунком 1:0

    Мадридський «Реал» виграв перший чвертьфінальний матч у «Леганеса» у Кубку Іспанії-2017/18.

    «Вершкові» на виїзді перемогли мінімально – 1:0.

    При цьому переможний м’яч Асенсіо забив за хвилину до завершення основного часу.

    Матч-відповідь відбудеться на «Саньяго Бернабеу» 24 січня.

    Нагадаємо, «Барселона» з Мессі програла у каталонському дербі у Кубку Іспанії.

    Кубок Іспанії з футболу сезону-2017/18

    Матч 1/4 фіналу

    Перший матч

    «Леганес» – «Реал» Мадрид – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Асенсіо (89)

    «Реал»: Касілья, Вальєхо (Начо, 15), Тео, Карвахаль, Варан, Себальос (Модрич, 67), Льоренте (Іско, 73), Васкес, Ковачич, Асенсіо, Майораль.

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