Кубок Іспанії. «Реал» без Роналду мінімально переміг на виїзді «Леганес»

Зустріч завершилася з рахунком 1:0

Мадридський «Реал» виграв перший чвертьфінальний матч у «Леганеса» у Кубку Іспанії-2017/18. «Вершкові» на виїзді перемогли мінімально – 1:0. При цьому переможний м’яч Асенсіо забив за хвилину до завершення основного часу. Матч-відповідь відбудеться на «Саньяго Бернабеу» 24 січня.