Кубок Іспанії. «Реал» без Роналду мінімально переміг на виїзді «Леганес»
- Сьогодні, 16:23
-
Розсилка
ФК «Реал»
Зустріч завершилася з рахунком 1:0
Мадридський «Реал» виграв перший чвертьфінальний матч у «Леганеса» у Кубку Іспанії-2017/18.
«Вершкові» на виїзді перемогли мінімально – 1:0.
При цьому переможний м’яч Асенсіо забив за хвилину до завершення основного часу.
Матч-відповідь відбудеться на «Саньяго Бернабеу» 24 січня.
Нагадаємо, «Барселона» з Мессі програла у каталонському дербі у Кубку Іспанії.
Кубок Іспанії з футболу сезону-2017/18
Матч 1/4 фіналу
Перший матч
«Леганес» – «Реал» Мадрид – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Асенсіо (89)
«Реал»: Касілья, Вальєхо (Начо, 15), Тео, Карвахаль, Варан, Себальос (Модрич, 67), Льоренте (Іско, 73), Васкес, Ковачич, Асенсіо, Майораль.