Кубок Іспанії. «Реал» без Роналду розгромив суперника, «Еспаньол» поступився (відео)

Матчі-відповідь відбудуться рівно за тиждень, і мадридці можуть експериментувати зі складом

У четвер, 4 січня, в Іспанії відбулися останні перші матчі 1/8 фіналу національного Кубка з футболу. Так, «Еспаньол» на власному полі доволі несподівано поступився «Леванте». У паралельному поєдинку мадридський «Реал» гостював у «Нумансії». «Вершковим» не склало великих зусиль переграти