Кубок Іспанії. «Реал» без Роналду розгромив суперника, «Еспаньол» поступився (відео)
- Сьогодні, 08:47
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Матчі-відповідь відбудуться рівно за тиждень, і мадридці можуть експериментувати зі складом
У четвер, 4 січня, в Іспанії відбулися останні перші матчі 1/8 фіналу національного Кубка з футболу.
Так, «Еспаньол» на власному полі доволі несподівано поступився «Леванте».
У паралельному поєдинку мадридський «Реал» гостював у «Нумансії».
«Вершковим» не склало великих зусиль переграти слабшого суперника, навіть незважаючи на відсутність Кріштіану Роналду.
«Реал» переміг з рахунком 3:0. Зауважимо, що у другому таймі у «Нумансії» було вилучення.
Матчі-відповідь заплановані на 11 січня.
Нагадаємо, «Барселона» не зуміла обіграти на виїзді «Сельту».
Кубок Іспанії з футболу сезону-2017/18
Матчі 1/8 фіналу
Перші матчі
«Еспаньол» – «Леванте» – 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 – Морено (28), 1:1 – Моралес (38, пен), 1:2 – Іві Лопес (74)
«Нумансія» – «Реал» Мадрид – 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 – Бейл (35, пен), 0:2 – Іско (89, пен), 0:3 – Майораль (90+)
«Реал»: Касілья, Вальєхо, Тео, Карвахаль, Начо, Льоренте, Себальос (Іско, 74), Асенсіо (Хакімі, 85), Васкес, Бейл (Ковачич, 61), Майораль
Вилучення: Діаманка (60)