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    Кубок Іспанії. «Реал» без Роналду розгромив суперника, «Еспаньол» поступився (відео)

    Матчі-відповідь відбудуться рівно за тиждень, і мадридці можуть експериментувати зі складом
    У четвер, 4 січня, в Іспанії відбулися останні перші матчі 1/8 фіналу національного Кубка з футболу. Так, «Еспаньол» на власному полі доволі несподівано поступився «Леванте». У паралельному поєдинку мадридський «Реал» гостював у «Нумансії». «Вершковим» не склало великих зусиль переграти
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    Гарет Бейл святкує гол. ФК &laquo;Реал&raquo;
    Гарет Бейл святкує гол. ФК «Реал»

    Матчі-відповідь відбудуться рівно за тиждень, і мадридці можуть експериментувати зі складом

    У четвер, 4 січня, в Іспанії відбулися останні перші матчі 1/8 фіналу національного Кубка з футболу.

    Так, «Еспаньол» на власному полі доволі несподівано поступився «Леванте».

    У паралельному поєдинку мадридський «Реал» гостював у «Нумансії».

    «Вершковим» не склало великих зусиль переграти слабшого суперника, навіть незважаючи на відсутність Кріштіану Роналду.

    «Реал» переміг з рахунком 3:0. Зауважимо, що у другому таймі у «Нумансії» було вилучення.

    Матчі-відповідь заплановані на 11 січня.

    Нагадаємо, «Барселона» не зуміла обіграти на виїзді «Сельту».

    Кубок Іспанії з футболу сезону-2017/18

    Матчі 1/8 фіналу

    Перші матчі

    «Еспаньол» – «Леванте» – 1:2 (1:1)

    Голи: 1:0 – Морено (28), 1:1 – Моралес (38, пен), 1:2 – Іві Лопес (74)

    «Нумансія» – «Реал» Мадрид – 0:3 (0:1)

    Голи: 0:1 – Бейл (35, пен), 0:2 – Іско (89, пен), 0:3 – Майораль (90+)

    «Реал»: Касілья, Вальєхо, Тео, Карвахаль, Начо, Льоренте, Себальос (Іско, 74), Асенсіо (Хакімі, 85), Васкес, Бейл (Ковачич, 61), Майораль

    Вилучення: Діаманка (60)

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