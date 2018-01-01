Кубок Іспанії. «Севілья» переграла «Атлетико» та вийшла до півфіналу
- Сьогодні, 09:54
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Розсилка
Решта повторних матчів чвертьфінальної стадії Кубка Іспанії відбудуться в середу та четвер
«Севілья» рішуче розпочала повторний поєдинок 1/4 фіналу Кубка Іспанії з мадридським «Атлетико» і вже через 25 секунд після стартового свистка святкувала забитий м'яч.
Серхіо Ескудеро класно пробив зльоту після навісу справа від Пабло Сарабії. Мадридці спробували переламати хід матчу стараннями Грізманна – Антуан забив чудовий м'яч ударом з-за меж штрафного майданчика, не залишивши жодних шансів Серхіо Ріко.
Невідомо, яким чином склалася б друга половина гри, якщо б уже на старті тайму гравці «Атлетико» не привезли пенальті у власні ворота.
Сауль Ньїгес буквально зніс Хоакіна Корреа, а Евер Банега покарав «матрацників» влучним ударом у кут воріт із одинадцятиметрової позначки.
А наприкінці зустрічі усі запитання щодо переможця пари зняв Сарабія, який обвідним ударом у нижній кут засмутив Мойю.
Решта повторних матчів чвертьфінальної стадії Кубка Іспанії відбудуться в середу та четвер.
Кубок Іспанії з футболу
Чвертьфінал
«Cевілья» - «Атлетико» 3:1 (1:1)
Голи: 1:0 - Ескудеро (1), 1:1 - Грізманн (13), 2:1 - Банега (48, пен), 3:1 - Сарабія (79)
Перший матч 2:1
Джерело: Футбол 24