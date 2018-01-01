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    Кубок Іспанії. «Севілья» переграла «Атлетико» та вийшла до півфіналу

    Решта повторних матчів чвертьфінальної стадії Кубка Іспанії відбудуться в середу та четвер
    «Севілья» рішуче розпочала повторний поєдинок 1/4 фіналу Кубка Іспанії з мадридським «Атлетико» і вже через 25 секунд після стартового свистка святкувала забитий м'яч. Серхіо Ескудеро класно пробив зльоту після навісу справа від Пабло Сарабії. Мадридці спробували переламати хід матчу стараннями Грізманна – Антуан
    • Сьогодні, 09:54
    • Розсилка
    Фото: Marca
    Фото: Marca

    Решта повторних матчів чвертьфінальної стадії Кубка Іспанії відбудуться в середу та четвер

    «Севілья» рішуче розпочала повторний поєдинок 1/4 фіналу Кубка Іспанії з мадридським «Атлетико» і вже через 25 секунд після стартового свистка святкувала забитий м'яч.

    Серхіо Ескудеро класно пробив зльоту після навісу справа від Пабло Сарабії. Мадридці спробували переламати хід матчу стараннями Грізманна – Антуан забив чудовий м'яч ударом з-за меж штрафного майданчика, не залишивши жодних шансів Серхіо Ріко.

    Невідомо, яким чином склалася б друга половина гри, якщо б уже на старті тайму гравці «Атлетико» не привезли пенальті у власні ворота.

    Сауль Ньїгес буквально зніс Хоакіна Корреа, а Евер Банега покарав «матрацників» влучним ударом у кут воріт із одинадцятиметрової позначки.

    А наприкінці зустрічі усі запитання щодо переможця пари зняв Сарабія, який обвідним ударом у нижній кут засмутив Мойю.

    Решта повторних матчів чвертьфінальної стадії Кубка Іспанії відбудуться в середу та четвер.

    Кубок Іспанії з футболу

    Чвертьфінал

    «Cевілья» - «Атлетико» 3:1 (1:1)

    Голи: 1:0 - Ескудеро (1), 1:1 - Грізманн (13), 2:1 - Банега (48, пен), 3:1 - Сарабія (79)

    Перший матч 2:1

    Джерело: Футбол 24

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