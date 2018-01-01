Кубок Іспанії. «Севілья» переграла «Атлетико» та вийшла до півфіналу

Решта повторних матчів чвертьфінальної стадії Кубка Іспанії відбудуться в середу та четвер

«Севілья» рішуче розпочала повторний поєдинок 1/4 фіналу Кубка Іспанії з мадридським «Атлетико» і вже через 25 секунд після стартового свистка святкувала забитий м'яч. Серхіо Ескудеро класно пробив зльоту після навісу справа від Пабло Сарабії. Мадридці спробували переламати хід матчу стараннями Грізманна – Антуан