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    Кубок Іспанії. У першому півфінальному матчі «Барселона» мінімально обіграла «Валенсію»

    У другій зустрічі «Леганес» і «Севілья» розійшлися миром
    Відбулися перші півфінальні матчі Кубку Іспанії з футболу сезону-2017/18. Так, «Леганес» удома вистояв нічию у поєдинку проти «Севільї». А у другій зустрічі зійшлися «Барселона» та «Валенсія». У підсумку каталонці перемогли з рахунком 1:0 завдяки м’ячу Луїса Суареса. Матчі-відповідь
    • Сьогодні, 08:58
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    Фото ФК &laquo;Барселона&raquo;
    Фото ФК «Барселона»

    У другій зустрічі «Леганес» і «Севілья» розійшлися миром

    Відбулися перші півфінальні матчі Кубку Іспанії з футболу сезону-2017/18.

    Так, «Леганес» удома вистояв нічию у поєдинку проти «Севільї».

    А у другій зустрічі зійшлися «Барселона» та «Валенсія».

    У підсумку каталонці перемогли з рахунком 1:0 завдяки м’ячу Луїса Суареса.

    Матчі-відповідь відбудуться 7-8 лютого.

    Кубок Іспанії з футболу сезону-2017/18

    1/2 фіналу

    Перші матчі

    «Барселона» – «Валенсія» – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Суарес (67)

    «Барселона»: Сіллессен, Юмтіті, Піке, Альба, Алейш Відаль (Коутіньо, 58), Ракитич (Пауліньо, 68), Серджі Роберто, Бускетс, Іньєста (Пако Алькасер, 73), Мессі, Суарес

    «Валенсія»: Доменек, Рубен Везу, Гайя, Монтойя, Габріел, Солер (Ферран Торрес, 76), Парехо, Коклен, Перейра (Максимович, 46), В’єтто, Родріго (Санти Міна, 81)

    «Леганес» – «Севілья» – 1:1 (0:1)

    Голи: 0:1 – Муріель (21), 1:1 – Сіовас (56)

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