Кубок Іспанії. У першому півфінальному матчі «Барселона» мінімально обіграла «Валенсію»
- Сьогодні, 08:58
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У другій зустрічі «Леганес» і «Севілья» розійшлися миром
Відбулися перші півфінальні матчі Кубку Іспанії з футболу сезону-2017/18.
Так, «Леганес» удома вистояв нічию у поєдинку проти «Севільї».
А у другій зустрічі зійшлися «Барселона» та «Валенсія».
У підсумку каталонці перемогли з рахунком 1:0 завдяки м’ячу Луїса Суареса.
Матчі-відповідь відбудуться 7-8 лютого.
Кубок Іспанії з футболу сезону-2017/18
1/2 фіналу
Перші матчі
«Барселона» – «Валенсія» – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Суарес (67)
«Барселона»: Сіллессен, Юмтіті, Піке, Альба, Алейш Відаль (Коутіньо, 58), Ракитич (Пауліньо, 68), Серджі Роберто, Бускетс, Іньєста (Пако Алькасер, 73), Мессі, Суарес
«Валенсія»: Доменек, Рубен Везу, Гайя, Монтойя, Габріел, Солер (Ферран Торрес, 76), Парехо, Коклен, Перейра (Максимович, 46), В’єтто, Родріго (Санти Міна, 81)
«Леганес» – «Севілья» – 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 – Муріель (21), 1:1 – Сіовас (56)