Кубок Іспанії. У першому півфінальному матчі «Барселона» мінімально обіграла «Валенсію»

У другій зустрічі «Леганес» і «Севілья» розійшлися миром

Відбулися перші півфінальні матчі Кубку Іспанії з футболу сезону-2017/18. Так, «Леганес» удома вистояв нічию у поєдинку проти «Севільї». А у другій зустрічі зійшлися «Барселона» та «Валенсія». У підсумку каталонці перемогли з рахунком 1:0 завдяки м’ячу Луїса Суареса. Матчі-відповідь