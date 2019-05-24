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    Кубок Лейвера, створений Федерером, став частиною календаря ATP

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    Новак Джокович та Роджер Федерер - Кубок Лейвера, створений Федерером, став частиною календаря ATP
    Новак Джокович та Роджер Федерер

    «Мені приємно усвідомлювати, що Кубок Лейвера стане частиною туру, якому я присвятив більше 20 років свого життя», - заявив Федерер

    Виставковий турнір «Кубок Лейвера», який заснував легендарний швейцарський тенісист Роджер Федерер, офіційно увійшов до календаря ATP, повідомляє прес-служба організації.

    У змагання з'явиться доступ до маркетингових служб, соціальних мереж ATP, а також до персоналу організації, включаючи суддів і фізіотерапевтів.

    «Коли я перебуваю на порозі завершення кар'єри, мені приємно усвідомлювати, що Кубок Лейвера стане частиною туру, якому я присвятив більше 20 років свого життя. Ця співпраця - приклад, як тенісна сім'я може об'єднатися для розвитку улюбленого нами спорту», - заявив Федерер.

    «Кубок Лейвера - справжнє свято тенісу. Його люблять і вболівальники, і гравці. Можу підтвердити це на своєму прикладі. Як президент ради гравців ATP пишаюся тим, що підтримую цей турнір», - зазначив перша ракетка світу серб Новак Джокович.

    Джерело: Чемпионат.com

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