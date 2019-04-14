«Кубок Президента України» з рукопашного бою завоювала Нацполіція



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За звання чемпіонів боролись 15 команд

«Кубок Президента України» з рукопашного бою завоювала Нацполіція, друге місце у минулорічних чемпіонів − Управління державної охорони.

13 квітня у Турнірі з рукопашного бою на «Кубок Президента України» серед усіх військових формувань і правоохоронних органів України у загальнокомандному заліку перше місце виборола команда Національної поліції України (спецпідрозділ «Корд»), срібло завоювали військовослужбовці Управління державної охорони України, а бронзу отримала команда Державної фіскальної служби України.

За звання чемпіонів боролись 15 команд із Управління державної охорони України, Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України (спецпідрозділ «Корд»), Служби безпеки України, Державної фіскальної служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної служби з надзвичайних ситуацій України, Національного антикорупційного бюро України.

Усі силові та правоохоронні відомства, які взяли участь у Турнірі, долучилися до акції на підтримку полонених моряків Військово-морських Сил України #ВОЛЮ_БРАНЦЯМ_ВІЙНИ.