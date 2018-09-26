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    Кубок України. «Чорноморець» розгромив «Олександрію». Інші матчі

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    Кубок України. «Чорноморець» розгромив «Олександрію». Інші матчі

    26-го вересня відбулися матчі третього попереднього етапу Кубка України з футболу

    Матчем «Суми» - «Карпати» (3:0) стартував третій попередній етап Кубка України.

    Решта зустрічей 1/16 фіналу пройшли 26-го вересня.

    «Десна» обіграла «Кристал» (3:2), «Металіст-1925» в гостях поступився «Калушу» (0:1), «Олімпік» в серії пенальті пройшов «Зірку» (1:1, 5:4 по пен .).

    «Черкащина-Академія» перемогла «Арсенал-Київ» (3:2), програючи 0:2 по ходу матчу.

    «Дніпро-1» вдома виявився сильнішим за «Волинь» (2:1), а «Чорноморець» розгромив «Олександрію» (3:0).

    Кубок України з футболу

    «Кристал» - «Десна» - 2:3

    Голи: Барладим, 76, Брижчук, 90+4 - Д. Фаворов, 52, Волков, 60, Хльобас, 81

    «Мир» - «Інгулець» - 0:3

    Голи: Козак, 30, Коваленко, 75, Хучбаров, 90+5

    «Калуш» - «Металіст-1925» - 1:0

    Гол: Книш, 116

    «Нива В» - Гірник» - 0:0 (серія пенальті - 3:4)

    «Минай» - «Миколаїв» - 3:1

    Голи: Кобін, 36 (пен), Гегедош, 68, Пиняшко, 72

    «Черкащина-Академія» - «Арсенал-Київ »- 3:2

    Голи: Тимофієнко, 82, Тарасенко, 86, 115 - Семотюк, 26, Сухоручко, 65

    СК «Дніпро-1» - «Волинь» - 2:1

    Голи: Кравченко, 20, Чичиков, 63 - Зінкевич, 85

    «Зірка» - «Олімпік» - 1:1 (серія пенальті - 4:5)

    Голи: Кондраков, 87(пен) - Політило, 38

    «Чорноморець» - «Олександрія» - 3:0

    Голи: Чорній, 43 (пен), 83, Коваль, 74

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