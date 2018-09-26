Кубок України. «Чорноморець» розгромив «Олександрію». Інші матчі
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Розсилка
26-го вересня відбулися матчі третього попереднього етапу Кубка України з футболу
Матчем «Суми» - «Карпати» (3:0) стартував третій попередній етап Кубка України.
Решта зустрічей 1/16 фіналу пройшли 26-го вересня.
«Десна» обіграла «Кристал» (3:2), «Металіст-1925» в гостях поступився «Калушу» (0:1), «Олімпік» в серії пенальті пройшов «Зірку» (1:1, 5:4 по пен .).
«Черкащина-Академія» перемогла «Арсенал-Київ» (3:2), програючи 0:2 по ходу матчу.
«Дніпро-1» вдома виявився сильнішим за «Волинь» (2:1), а «Чорноморець» розгромив «Олександрію» (3:0).
Кубок України з футболу
«Кристал» - «Десна» - 2:3
Голи: Барладим, 76, Брижчук, 90+4 - Д. Фаворов, 52, Волков, 60, Хльобас, 81
«Мир» - «Інгулець» - 0:3
Голи: Козак, 30, Коваленко, 75, Хучбаров, 90+5
«Калуш» - «Металіст-1925» - 1:0
Гол: Книш, 116
«Нива В» - Гірник» - 0:0 (серія пенальті - 3:4)
«Минай» - «Миколаїв» - 3:1
Голи: Кобін, 36 (пен), Гегедош, 68, Пиняшко, 72
«Черкащина-Академія» - «Арсенал-Київ »- 3:2
Голи: Тимофієнко, 82, Тарасенко, 86, 115 - Семотюк, 26, Сухоручко, 65
СК «Дніпро-1» - «Волинь» - 2:1
Голи: Кравченко, 20, Чичиков, 63 - Зінкевич, 85
«Зірка» - «Олімпік» - 1:1 (серія пенальті - 4:5)
Голи: Кондраков, 87(пен) - Політило, 38
«Чорноморець» - «Олександрія» - 3:0
Голи: Чорній, 43 (пен), 83, Коваль, 74