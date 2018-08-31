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    Кубок України. «Чорноморець» зіграє з ФК «Олександрія». Усі пари третього раунду

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    Фото ФФУ - Кубок України. «Чорноморець» зіграє з ФК «Олександрія». Усі пари третього раунду
    Фото ФФУ

    Відбулося жеребкування чергового етапу національного Кубку з футболу

    У п’ятницю, 31 серпня, у Будинку футболу відбулося жеребкування третього попереднього раунду Кубку України сезону-2018/19.

    У сліпому жеребкуванні взяли участь 20 учасників: 14 переможців другого попереднього етапу та шість команд Прем’єр-ліги, які згідно з рейтингом станом на початок сезону посідали місця із сьомого по 12-те.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

    Пари команд третього попереднього раунду Кубку України виглядають так:

    Кубок України з футболу сезону-2018/19

    Третій раунд

    «Зірка» (Кропивницький) – «Олімпік» (Донецьк)

    ФК «Калуш» – «Металіст 1925» (Харків)

    «Нива» (Вінниця) – «Гірник» (Кривий Ріг)

    ПФК «Суми» – «Карпати» (Львів)

    «Інгулець» (Петрове) – «Мир» (Горностаївка)

    «Кристал» (Херсон) – «Десна» (Чернігів)

    «Минай» (Ужгород) – МФК «Миколаїв»

    «Чорноморець» (Одеса) – ФК «Олександрія»

    «Металург» (Запоріжжя) / СК «Дніпро-1» – «Волинь» (Луцьк)

    «Черкащина-Академія» (Білозір’я) –  «Арсенал» (Київ)

    Матчі цієї стадії відбудуться 26 вересня (базова дата).

    Переможець пари «Металург» (Запоріжжя) – СК «Дніпро-1» визначиться 9 вересня.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України жеребкування ФК Олімпік ФК «Зірка» ФК Карпати ФК Олександрія ФК Чорноморець ФК «Десна» ФК «Арсенал-Київ»
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