Кубок України. «Чорноморець» зіграє з ФК «Олександрія». Усі пари третього раунду
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Відбулося жеребкування чергового етапу національного Кубку з футболу
У п’ятницю, 31 серпня, у Будинку футболу відбулося жеребкування третього попереднього раунду Кубку України сезону-2018/19.
У сліпому жеребкуванні взяли участь 20 учасників: 14 переможців другого попереднього етапу та шість команд Прем’єр-ліги, які згідно з рейтингом станом на початок сезону посідали місця із сьомого по 12-те.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.
Пари команд третього попереднього раунду Кубку України виглядають так:
Кубок України з футболу сезону-2018/19
Третій раунд
«Зірка» (Кропивницький) – «Олімпік» (Донецьк)
ФК «Калуш» – «Металіст 1925» (Харків)
«Нива» (Вінниця) – «Гірник» (Кривий Ріг)
ПФК «Суми» – «Карпати» (Львів)
«Інгулець» (Петрове) – «Мир» (Горностаївка)
«Кристал» (Херсон) – «Десна» (Чернігів)
«Минай» (Ужгород) – МФК «Миколаїв»
«Чорноморець» (Одеса) – ФК «Олександрія»
«Металург» (Запоріжжя) / СК «Дніпро-1» – «Волинь» (Луцьк)
«Черкащина-Академія» (Білозір’я) – «Арсенал» (Київ)
Матчі цієї стадії відбудуться 26 вересня (базова дата).
Переможець пари «Металург» (Запоріжжя) – СК «Дніпро-1» визначиться 9 вересня.