Кубок України: визначено пари 1/4 фіналу
Результати жеребкування
ФФУ
Невдахи Ліги Європи «Олександрія» та «Динамо» зіграють між собою
У Будинку футболу 18 грудня відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка України з футболу.
Невдахи групового етапу Ліги Європи «Олександрія» та «Динамо» зійдуться на цій стадії між собою. Також у одній парі зіграють представники першої ліги – «Минай» та «Інгулець».
Єдиний представник другої ліги «Альянс» зіграє проти прем’єрлігового «Маріуполя».
Кубок України
1/4 фіналу
«Динамо» – «Олександрія»
«Десна» – «Ворскла»
«Минай» – «Інгулець»
«Альянс» – «Маріуполь»
Матчі чвертьфіналу відбудуться навесні – базова дата 4 березня. Фінальний поєдинок заплановано на 13 травня в Тернополі.