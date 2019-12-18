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    Новини

    Кубок України: визначено пари 1/4 фіналу

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    Результати жеребкування - Кубок України: визначено пари 1/4 фіналу
    Результати жеребкування
    ФФУ

    Невдахи Ліги Європи «Олександрія» та «Динамо» зіграють між собою

    У Будинку футболу 18 грудня відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка України з футболу.

    Невдахи групового етапу Ліги Європи «Олександрія» та «Динамо» зійдуться на цій стадії між собою. Також у одній парі зіграють представники першої ліги – «Минай» та «Інгулець».

    Єдиний представник другої ліги «Альянс» зіграє проти прем’єрлігового «Маріуполя».

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    Кубок України
    1/4 фіналу

    «Динамо» – «Олександрія»

    «Десна» – «Ворскла»

    «Минай» – «Інгулець»

    «Альянс» – «Маріуполь»

    Матчі чвертьфіналу відбудуться навесні – базова дата 4 березня. Фінальний поєдинок заплановано на 13 травня в Тернополі.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України ФК «Динамо» ФК Ворскла ФК Олександрія ФК «Десна»
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