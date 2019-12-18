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    Легендарний Буффон хоче ще один рік провести на професійному рівні

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    Контракт Буффона з клубом діє до літа 2020 року - Легендарний Буффон хоче ще один рік провести на професійному рівні
    Контракт Буффона з клубом діє до літа 2020 року

    У нинішньому сезоні 41-річний Буффон взяв участь в шести матчах чемпіонату Італії, в яких пропустив шість голів

    Воротар «Ювентуса» Джанлуїджі Буффон готовий підписати новий контракт з туринським клубом, стверджує Calciomercato.

    За даними джерела, голкіпер не планує завершувати кар'єру після закінчення сезону і може продовжити угоду до літа 2021 року.

    Буффон перейшов в «Ювентус» з «Парми» влітку 2001 року. Сума трансферу склала € 52,88 млн. На той момент це була рекордна сума, заплачена за воротаря.

    Влітку 2018 року Буффон покинув «Ювентус» і в статусі вільного агента перейшов в «ПСЖ». Через рік голкіпер повернувся до табору туринців.

    У нинішньому сезоні 41-річний Буффон взяв участь в шести матчах чемпіонату Італії, в яких пропустив шість голів. Контракт футболіста з клубом діє до літа 2020 року.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Джанлуїджі Буффон
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