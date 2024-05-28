Куліш здобув срібло Чемпіонату Європи зі стрільби

Куліш провів гарний та стабільний для себе старт у своїй коронній дисципліні – стрільбі з трьох положень

В хорватському Осієку сьогодні, 28 травня розпочалася змагальна програма останнього старту для здобуття олімпійських ліцензій - Чемпіонату Європи з малокаліберних видів зброї.

Як інформує Base of Ukrainian Sports, чемпіон світу 2022 року Сергій Куліш провів гарний та стабільний для себе старт у своїй коронній дисципліні – стрільбі з трьох положень. Він став четвертим у кваліфікації та пробився до фіналу.

У фіналі Сергій впродовж двох положень лідирував та більшу частину фіналу йшов у топ-3, де він сьогодні й опинився: підсумкова друга позиція та звання віцечемпіона Європи.

Нагадаємо, Таїсія Онофрійчук здобула бронзу на дебютному чемпіонаті Європи з художньої гімнастики.