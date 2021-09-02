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    Роналду встановив світовий рекорд за голами за збірну

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    Кріштіану Роналду встановив феноменальне досягнення - Роналду встановив світовий рекорд за голами за збірну
    Кріштіану Роналду встановив феноменальне досягнення
    Фото з відкритих джерел

    Нападник збірної Португалії забив 110 м’ячів в складі національної команди

    Португальський форвард Кріштіану Роналду забив 110-й м'яч у складі національної команди. Нападник став рекордсменом за кількістю голів в історії збірних. Він перевершив рекорд іранського форварда Алі Даеї, який за кар'єру забив 109 м'ячів.

    Роналду відзначився в кінцівці зустрічі кваліфікації ЧС-2022 зі збірною Ірландії (2:1). Португалець міг забити історичний гол ще в першому таймі, але не реалізував пенальті. А в кінцівці першого тайму ірландці вийшли вперед.

    В результаті вже в компенсований час другого тайму 36-річний португалець зрівняв рахунок і допоміг своїй команді уникнути поразки. Більш того, за шість хвилин капітан португальців оформив дубль і приніс своїй команді перемогу.

    Раніше Роналду змінив клубну прописку. Португалець вирішив повернутися в «Манчестер Юнайтед», в англійський клуб він перейшов з «Ювентуса».

    Тим часом збірна України втратила дорогоцінні очки в матчі з Казахстаном, а збірна Франції не змогла взяти гору над Боснією і Герцеговиною.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Роналду встановив світовий рекорд за голами за збірну