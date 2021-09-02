Роналду встановив світовий рекорд за голами за збірну

Нападник збірної Португалії забив 110 м’ячів в складі національної команди

Португальський форвард Кріштіану Роналду забив 110-й м'яч у складі національної команди. Нападник став рекордсменом за кількістю голів в історії збірних. Він перевершив рекорд іранського форварда Алі Даеї, який за кар'єру забив 109 м'ячів.

Роналду відзначився в кінцівці зустрічі кваліфікації ЧС-2022 зі збірною Ірландії (2:1). Португалець міг забити історичний гол ще в першому таймі, але не реалізував пенальті. А в кінцівці першого тайму ірландці вийшли вперед.

В результаті вже в компенсований час другого тайму 36-річний португалець зрівняв рахунок і допоміг своїй команді уникнути поразки. Більш того, за шість хвилин капітан португальців оформив дубль і приніс своїй команді перемогу.

Раніше Роналду змінив клубну прописку. Португалець вирішив повернутися в «Манчестер Юнайтед», в англійський клуб він перейшов з «Ювентуса».

Тим часом збірна України втратила дорогоцінні очки в матчі з Казахстаном, а збірна Франції не змогла взяти гору над Боснією і Герцеговиною.