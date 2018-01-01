Леді Гага може стати виконавицею офіційного гімну ЧС-2018
- Сьогодні, 15:19
-
Розсилка
Леді Гага. Фото: Headlines.Ru
Співачка вже записала пісню, яка була спрямована на утвердження в ФІФА
Відома співачка Леді Гага може стати виконавицею офіційного гімну чемпіонату світу 2018 року, який пройде в Росії, повідомляє Daily Star з посиланням на слова марокканського музичного продюсера Надіра Хайяту, який більш відомий як RedOne.
За словами Хайяту, Гага вже записала пісню, яка була спрямована на утвердження в ФІФА. У тому випадку, якщо відповідь від ФІФА буде негативною, вболівальники все одно зможуть почути пісню під час ЧС-2018.
Хайят є автором багатьох пісень Леді Гаги та інших відомих виконавців. Він також є автором пісні Bamboo для ЧС-2006 і We are one (Ole Ola) для ЧС-2014.
Джерело: championat.com