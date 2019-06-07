Легендарний Буффон може продовжити свою кар'єру в «Барселоні»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джанлуїджі Буффон

У сезоні, що завершився Буффон зіграв 25 матчів на клубному рівні, в яких пропустив 25 голів

Воротар Джанлуїджі Буффон, який покинув «ПСЖ», може продовжити кар'єру в Іспанії. Як повідомляє сайт відомого журналіста Джанлуки Ді Марція, керівництво «Барселони» розглядає 41-річного футболіста в якості запасного голкіпера.

Нагадаємо, що Буффон перейшов в «ПСЖ» влітку минулого року на правах вільного агента з «Ювентуса». Контракт футболіста з парижанами був розрахований до нинішнього літа. При цьому за погодженням сторін він міг бути продовжений ще на один рік.

Раніше повідомлялося, що Буффон отримав пропозицію від «Брешії», яка за підсумками минулого сезону повернулася в Серію А. Італієць також має варіанти продовження кар'єри в «Лаціо» або «Дженоа».

У сезоні, що завершився Буффон зіграв 25 матчів на клубному рівні, в яких він пропустив 25 голів. З командою воротар став чемпіоном Франції. До «Ювентуса» голкіпер виступав за «Парму».

Джерело: Чемпионат.com