  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Легендарний Буффон може продовжити свою кар'єру в «Барселоні»

    • Розсилка
    Джанлуїджі Буффон - Легендарний Буффон може продовжити свою кар'єру в «Барселоні»
    Джанлуїджі Буффон

    У сезоні, що завершився Буффон зіграв 25 матчів на клубному рівні, в яких пропустив 25 голів

    Воротар Джанлуїджі Буффон, який покинув «ПСЖ», може продовжити кар'єру в Іспанії. Як повідомляє сайт відомого журналіста Джанлуки Ді Марція, керівництво «Барселони» розглядає 41-річного футболіста в якості запасного голкіпера.

    Нагадаємо, що Буффон перейшов в «ПСЖ» влітку минулого року на правах вільного агента з «Ювентуса». Контракт футболіста з парижанами був розрахований до нинішнього літа. При цьому за погодженням сторін він міг бути продовжений ще на один рік.

    Раніше повідомлялося, що Буффон отримав пропозицію від «Брешії», яка за підсумками минулого сезону повернулася в Серію А. Італієць також має варіанти продовження кар'єри в «Лаціо» або «Дженоа».

    У сезоні, що завершився Буффон зіграв 25 матчів на клубному рівні, в яких він пропустив 25 голів. З командою воротар став чемпіоном Франції. До «Ювентуса» голкіпер виступав за «Парму».

    Джерело: Чемпионат.com

    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Барселона ФК Парі Сен-Жермен Джанлуїджі Буффон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ