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    Легендарний Федерер розповів чим може зайнятися після завершення професійної кар'єри

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    Роджер Федерер - Легендарний Федерер розповів чим може зайнятися після завершення професійної кар'єри
    Роджер Федерер

    В даний час 37-річний тенісист знаходиться на п'ятому місці в світовому рейтингу АТР

    Швейцарець Роджер Федерер прокоментував можливий перехід на тренерську роботу після завершення професійної кар'єри.

    «Тренерська робота? Цілком можливо, але все ж малоймовірно. У мене четверо дітей, тому, перебуваючи вдома, я відчуваю себе щасливим, особливо після більш ніж 20 років постійних подорожей і переїздів. Поки не бачу себе в ролі тренера.

    Втім, я не думаю, що Едберг планував стати тренером після завершення кар'єри. Тому ... хто знає? Я хотів би залишатися залученим в гру, але не протягом 30 тижнів на рік, буду відвертий», - цитує Федерера офіційний сайт АТР.

    В даний час 37-річний тенісист знаходиться на п'ятому місці в світовому рейтингу АТР. Раніше він вже заявив про бажання зіграти на турнірі в Досі в 2020 році.

    Джерело: Чемпионат.com

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