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    Легендарний футболіст Джордж Веа став президентом Ліберії

    Володар «Золотого м'яча» 1995 року стане 25-м президентом цієї африканської країни
    Знаменитий футболіст, колишній гравець «Мілана» 51-річний Джордж Веа здобув перемогу у другому турі президентських виборів у Ліберії. У другому турі голосування Веа здобув перемогу у 12-ти з 15-ти округів, повідомляє агентство EWN. Веа впевнено випередив свого опонента, чинного віце-президента Ліберії Джозефа Бокая, який стояв на чолі
    • Сьогодні, 11:45
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    Фото Twitter Джордж Веа
    Фото Twitter Джордж Веа

    Володар «Золотого м'яча» 1995 року стане 25-м президентом цієї африканської країни

    Знаменитий футболіст, колишній гравець «Мілана» 51-річний Джордж Веа здобув перемогу у другому турі президентських виборів у Ліберії.

    У другому турі голосування Веа здобув перемогу у 12-ти з 15-ти округів, повідомляє агентство EWN.

    Веа впевнено випередив свого опонента, чинного віце-президента Ліберії Джозефа Бокая, який стояв на чолі держави останні 12 років, і стане 25-м президентом Ліберії.

    «З глибокими почуттями я хочу подякувати вам, люди Ліберії, це честь для мене бути обраним сьогодні. Це велика надія», - прокоментував Веа підсумки голосування.

    Колишній футболіст, а нині політик Джордж Веа встиг пограти за «Мілан», «Челсі», «Монако» та «Манчестер Сіті», ставши також володарем «Золотого м'яча» 1995 року.

    Джерело: РИА Новости Украина

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