Легендарний футболіст Джордж Веа став президентом Ліберії

Володар «Золотого м'яча» 1995 року стане 25-м президентом цієї африканської країни

Знаменитий футболіст, колишній гравець «Мілана» 51-річний Джордж Веа здобув перемогу у другому турі президентських виборів у Ліберії.

У другому турі голосування Веа здобув перемогу у 12-ти з 15-ти округів, повідомляє агентство EWN.

Веа впевнено випередив свого опонента, чинного віце-президента Ліберії Джозефа Бокая, який стояв на чолі держави останні 12 років, і стане 25-м президентом Ліберії.

«З глибокими почуттями я хочу подякувати вам, люди Ліберії, це честь для мене бути обраним сьогодні. Це велика надія», - прокоментував Веа підсумки голосування.

Колишній футболіст, а нині політик Джордж Веа встиг пограти за «Мілан», «Челсі», «Монако» та «Манчестер Сіті», ставши також володарем «Золотого м'яча» 1995 року.

It is with deep emotion that I want to thank you, the Liberian people, for honoring me with your vote today. It is a great hope. #Liberia #Liberia2017