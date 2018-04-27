Легендарний іспанський півзахисник оголосив про відхід з «Барселони»
- 27 Квiтня, 15:14
-
Розсилка
Футболіст виступає за «Барселону» з 2001 року
Півзахисник «Барселони» Андрес Іньєста залишає каталонський клуб.
33-річний іспанець оголосив про відхід на спеціальній прес-конференції.
«Це мій останній сезон. Я обмірковував це рішення дуже довго. «Барселона» залишиться для мене найкращим клубом світу - клубом, який дав мені все», - сказав Іньєста.
Іньєста продовжить кар'єру в китайському клубі «Чунцінь Ліфань», з яким він підпише 3-річний контракт.
Футболіст виступає за «Барселону» з 2001 року.
В цілому він виграв разом з клубом 31 трофей.
Раніше Паскаль Ферре, редактор France Football, що є організатором головної індивідуальної футбольної нагороди «Золотий м'яч», від імені видання вибачився перед півзахисником за те, що він так і не виграв цей приз.
Джерело: sports.ru