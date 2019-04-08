Легендарний Олівер Кан може зайняти посаду голови правління «Баварії»



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Олівер Кан

Rfy виступав за мюнхенський клуб з 1994 по 2008 рік і за цей час завоював з командою 22 трофея

Голова правління мюнхенської «Баварії» Карл-Хайнц Румменігге розповів про намір покинути клуб після закінчення контракту.

«Так, я піду з клубу в 2021 році, коли термін моєї роботи на посаді складе 20 років. Думаю, це хороший момент для того, щоб покинути цю посаду. Ми розраховуємо, що моїм наступником стане Олівер Кан. Звичайно, він повинен приступити до роботи в клубі до мого відходу, щоб освоїтися і увійти в ритм. Але я впевнений, що Олі здатний виконувати мою роботу», - цитує Румменігге Kicker.

Раніше повідомлялося, що Кан замінить в «Баварії» іншого керівника - президента Улі Хенесса. Легендарний голкіпер виступав за мюнхенський клуб з 1994 по 2008 рік і за цей час завоював з командою 22 трофея.

Румменігге поповнив керівництво «Баварії» в 1991 році, зайнявши пост віце-президента клубу. У 2002 функціонер перебрався на посаду голови правління мюнхенців, яку займає донині. Як футболіст Румменігге виступав за «Баварію» з 1974 по 1984 рік.

Джерело: Чемпионат.com