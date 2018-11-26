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    Легендарний Яромир Ягр буде послом хокейного турніру Олімпіади-2022 у Китаї

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    Яромир Ягр - Легендарний Яромир Ягр буде послом хокейного турніру Олімпіади-2022 у Китаї
    Яромир Ягр
    Фото: Global Look Press

    Про це було оголошено офіційно на зустрічі чиновників Чехії та КНР

    Чеський нападник Яромир Ягр став послом хокейного турніру на Олімпійських іграх 2022 року, які пройдуть у Пекіні з 4 по 20 лютого.

    Про це повідомляє ESPN.

    46-річний Ягр був присутній на зустрічі президента Чехії Мілоша Земана з віце-прем'єром Держради КНР Сунь Чуньлань.

    Одним з обговорюваних питань стала участь гравця у програмі розвитку китайського хокею та можливість того, щоб він представляв хокейний турнір на Олімпійських іграх 2022 року.

    Пізніше було оголошено, що Ягр став послом турніру.

    Ягр займає друге місце у списку найкращих бомбардирів (1921 очко) в історії Національної хокейної ліги (НХЛ) і третє – за кількістю закинутих шайб (766) і кількістю матчів (1733).

    Також він є найрезультативнішим європейським хокеїстом в історії ліги.

    Яромир входить у число 27 гравців, яким вдалося завоювати кубок Стенлі, золото Олімпіади та чемпіонату світу.

    Наразі хокеїст захищає кольори чеського клубу «Кладно», власником якого і є.

    Олімпійські ігри (Олімпіада) хокей
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