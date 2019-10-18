Легендарного тренера «Манчестер Юнайтед» звинуватили в здачі матчів Ліги чемпіонів



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Італійський агент стверджує, що особисто давав хабарі Алексу Фергюсону

Італійський футбольний агент Джузеппе Пальяра звинуватив колишнього тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона в причетності до організації договірних матчів у Лізі чемпіонів. Італієць стверджує, що особисто давав хабарі легендарному тренеру, аби забезпечити необхідні результати.

Пальяра є фігурантом кримінальної справи про корупцію в футболі. На зустрічі з журналісткою під прикриттям він розповів, що Фергюсон був у змові з ним, аби забезпечити результат матчу Ліги чемпіонів проти «Ювентуса», інформує The Telegraph. За це Пальяра подарував йому годинник Rolex вартістю 30 тисяч доларів.

Також агент розповів, що Фергюсон отримував гроші від трансферів футболістів та працював лише з тими агентами, які ділилися з ним.

Шотландець Алекс Фергюсон очолював «МЮ» з 1986 по 2013 рік. Виграв з командою 13 чемпіонських титулів, 5 Кубків Англії, 10 Суперкубків, двічі вигравав Лігу чемпіонів, Кубок володарів кубків, Суперкубок УЄФА, Міжконтинентальний кубок та клубний чемпіонат світу. Загалом здобув 38 трофеїв на чолі манкуніанців.