Матч «Барселони» та «Реала» перенесли через протести



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Барселона» - «Реал» Фейсбук

Точну дату поєдинку мають визначити наступного тижня

У Іспанії перенесли матч футбольного чемпіонату «Барселона» - «Реал», інформує прес-служба місцевої федерації футболу.

Втім новий термін проведення поєдинку ще не визначено. Його буде названо вранці 21 жовтня.

Обидва клуби мають домовитися між собою. Якщо термін поєдинку не буде узгоджено до ранку 21 жовтня, то його визначить комітет з проведення змагань.

Раніше футбольна федерація пропонувала провести матч 18 грудня, а Ліга наполягала на 7 грудня.

Поєдинок мав відбутися 26 жовтня. Однак його перенесено через страйки в Барселоні, спровоковані судовим вироком місцевим політикам, які раніше організовували сепаратистський референдум про відокремлення Каталонії від Іспанії.