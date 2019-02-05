  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Лень допоміг «Атланті» здобути перемогу в НБА над «Вашингтоном»

    • Розсилка
    Лень провів на паркеті майже 14 хвилин - Лень допоміг «Атланті» здобути перемогу в НБА над «Вашингтоном»
    Лень провів на паркеті майже 14 хвилин
    Укрінформ

    Команда українця виграла другий матч поспіль

    Український центровий «Атланти» Олексій Лень взяв участь в матчі регулярного чемпіонату НБА з «Вашингтоном» (137:129).

    Він провів на паркеті майже 14 хвилин. За цей час Лень набрав 2 очки, зробив 3 підбирання та 1 результативну передачу. Лень не влучив 2 кидки з гри, але реалізував 2 штрафних. Коефіцієнт його корисності склав «+9».

    У минулому матчі «Хоукс» обіграли «Фінікс» (118:112), а Лень набрав 7 очок і виконав 9 підбирань і 1 передачу.

    На даний момент «Атланта» займає 13 місце в Східній конференції НБА.

    Читайте також
    баскетбол НБА Олексій Лень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ