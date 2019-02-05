Лень допоміг «Атланті» здобути перемогу в НБА над «Вашингтоном»



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Лень провів на паркеті майже 14 хвилин Укрінформ

Команда українця виграла другий матч поспіль

Український центровий «Атланти» Олексій Лень взяв участь в матчі регулярного чемпіонату НБА з «Вашингтоном» (137:129).

Він провів на паркеті майже 14 хвилин. За цей час Лень набрав 2 очки, зробив 3 підбирання та 1 результативну передачу. Лень не влучив 2 кидки з гри, але реалізував 2 штрафних. Коефіцієнт його корисності склав «+9».

У минулому матчі «Хоукс» обіграли «Фінікс» (118:112), а Лень набрав 7 очок і виконав 9 підбирань і 1 передачу.

На даний момент «Атланта» займає 13 місце в Східній конференції НБА.