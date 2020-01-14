Лень може пропустити матч проти колишньої команди в НБА
Олексій Лень
НБА
У центрового збірної України проблеми зі спиною
Центровий збірної України та «Атланти» Олексій Лень ризикує пропустити наступний матч регулярного чемпіонату НБА. У вівторок, 14 січня, Атланта грає проти колишньої команди українця – «Фінікс Санз».
Баскетболіст потерпає від болю в спині, який може завадити йому зіграти, інформує оглядач The Athletic Кріс Кіршнер.
Олексій Лень виступав за «Фінікс» з 2013 по 2018 рік. Потім уклав дворічну угоду з «Атлантою».
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Наразі «Атланта» йде 15-ю в Східній конференції регулярного чемпіонату НБА – 8 перемог у 40-ка матчах.