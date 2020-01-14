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    Лень може пропустити матч проти колишньої команди в НБА

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    Олексій Лень - Лень може пропустити матч проти колишньої команди в НБА
    Олексій Лень
    НБА

    У центрового збірної України проблеми зі спиною

    Центровий збірної України та «Атланти» Олексій Лень ризикує пропустити наступний матч регулярного чемпіонату НБА. У вівторок, 14 січня, Атланта грає проти колишньої команди українця – «Фінікс Санз».

    Баскетболіст потерпає від болю в спині, який може завадити йому зіграти, інформує оглядач The Athletic Кріс Кіршнер.

    Олексій Лень виступав за «Фінікс» з 2013 по 2018 рік. Потім уклав дворічну угоду з «Атлантою».

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    Наразі «Атланта» йде 15-ю в Східній конференції регулярного чемпіонату НБА – 8 перемог у 40-ка матчах.

    баскетбол НБА Олексій Лень
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